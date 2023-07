Parrucchieri ed Estetiste di Strada a Crevalcore, Fiera del Carmine a Sostegno di La Bussola Onlus

Parrucchieri ed estetiste di strada. Succede domani in via Roma a Crevalcore, dalle 10 alle 18, in occasione della Fiera del Carmine, la tradizionale festa in svolgimento in questi giorni nella cittadina. Si tratta dei professionisti di Cna Bologna, che fanno parte di un comitato e che presteranno la loro opera a scopo benefico. In sostanza, stiamo parlando di un gruppo di parrucchieri ed estetiste che escono dai loro saloni per incontrare il pubblico in strada e realizzare tagli, pieghe, servizi di estetica, trattamenti ’oxy station’ e tatuaggi temporanei a prezzi ridotti. I fondi raccolti dell’iniziativa saranno devoluti interamente a favore dell’associazione La Bussola Onlus. Il Comitato acconciatori ed estetisti in strada Cna è attivo dal 2008. E in questi quindici anni il comitato ha organizzato oltre 100 iniziative a Bologna e nei comuni dell’area metropolitana, alle quali hanno partecipato gratuitamente circa 500 saloni di parrucchieri ed estetisti, ricavando decine di migliaia di euro destinati a numerose associazioni impegnate nel sociale.

p. l. t.