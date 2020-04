Bologna, 30 aprile 2020 - Apertura prima dell'1 giugno di parrucchieri ed estetisti? Possibile. Ad aprire lo spiraglio è l’assessore regionale al Lavoro, Vicenzo Colla, che ha definito con le associazioni di categoria le regole per la riapertura.

"Una volta assicurate tutte le procedure indispensabili per evitare il contagio e verificato uno stabile trend della curva epidemica a seguito delle aperture del 4 maggio - spiega Colla - si prenderà in considerazione anche un'anticipazione della ripresa di queste attività rispetto alle date previste”. In Emilia Romagna il comparto acconciatura ed estetica conta 12.000 imprese, di cui quasi il 90% artigiane, che occupano oltre 23.000 addetti.

Nella sostanza, la Regione ha condiviso le "Linee guida al protocollo sicurezza per il settore benessere", definite da Cna, Confartigianato, Cgil, Cisl e Uil dell'Emilia-Romagna, protocollo di sicurezza per la ripartenza che viale Aldo Moro sottoporrà al Governo.

"Abbiamo condiviso - osserva Colla - il percorso e l'impianto, già vagliato e approvato dagli enti bilaterali, sulla sicurezza per parrucchieri ed estetiste, che ci sono stati proposti dai vertici regionali di Cna e Confartigianato, con i rispettivi presidenti Dario Costantini e Marco Granelli e i direttori regionali Fabio Bezzi e Amilcare Renzi. È un fatto molto importante, che rappresenta il primo passo indispensabile per rimettere in moto un settore oggi profondamente a disagio e che coinvolge in particolare donne lavoratrici. Queste imprese, che spesso rappresentano l'unica e indispensabile fonte di reddito, si occupano della cura alla persona e forniscono un servizio che riguarda il benessere e la salute dei cittadini. È un tema che tocca anche la dignità dell'individuo e per questo merita una considerazione particolarmente attenta".

Parrucchieri ed estetisti, le linee guida per la riapertura

Proposte di carattere organizzativo

- Svolgimento dell’attività esclusivamente su appuntamento (telefono, mail oppure app)

- Presenza di un solo cliente per volta in area reception, spogliatoi, servizi igienici

- Permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al tempo strettamente indispensabile per l’erogazione del servizio-trattamento

- Adozione – per le imprese maggiormente strutturate – di orari flessibili con turnazione dei dipendenti

Solo per i parrucchieri

- Delimitazione degli spazi con applicazione sul pavimento di scotch di colore ben visibile

- Utilizzo di postazioni alternate si anella zona del lavaggio che nelle zone trattamenti

- Distribuzione della clientela tra gli addetti in modo tale che ciascun operatore abbia in carico un massimo di due clienti contemporaneamente qualora uno dei due sia in fase di attesa tecnica (posa del colore)

Proposte di carattere igienico sanitario

- Utilizzo di mascherina e guanti

- Utilizzo di occhiali protettivi o visiera in plexiglass per i trattamenti per i quali non può essere garantita la distanza interpersonale di un metro (per gli acconciatore limitatamente ai servizi di taglio/cura della barba)

- Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni trattamento-servizio

- Disinfezione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo

- Utilizzo, ove possibile, di materiali monouso e lavaggio a temperatura adeguata e con prodotti igienizzanti dei materiali in tessuto

- Posizionamento di soluzione disinfettante all’ingresso e in corrispondenza di tutte le postazioni lavoro a disposizione di operatori e clientela

Misure aggiuntive per i centri estetici

- Utilizzo di soprascarpe monouso

- Utilizzo di camici o lavaggio giornaliero degli indumenti ad alta temperatura con prodotti igienizzanti

- Accurata detersione dei lettino con ipoclorito di sodio-candeggina o alcool denaturato ed arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento