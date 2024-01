Parte il cantiere del nuovo polo scolastico

Al via a Crevalcore il cantiere del nuovo polo scolastico. Sorgerà nei pressi di via Di Vittorio e comprende la realizzazione di un nido e di una materna. L’opera è finanziata grazie al Pnrr con un importo lavori di circa 6.200.000 euro e un quadro economico di oltre 8 milioni. Il nuovo polo scolastico andrà a sostituire la materna e nido ‘Dozza’, un edificio anni Settanta, secondo l’amministrazione comunale costoso da mantenere. Ma non solo, perché questo vecchio immobile scolastico necessita di lavori di riqualificazione costosi e con tempi di realizzazione molto lunghi.

"Già nel 2007 – spiega il sindaco Marco Martelli – si era deciso di realizzare una nuova struttura scolastica, ma l’introduzione del ‘Patto di stabilità’, che peraltro è stato reintrodotto dal primo gennaio, aveva costretto l’allora amministrazione ad abbandonare il progetto. Abbiamo quindi colto l’occasione fornitaci dai fondi Pnrr per riprendere quel pensiero. Siamo quindi partiti nel 2021 facendo la domanda di contributo, che ci è stata concessa seppur con prescrizioni ben precise, sia sui tempi di realizzazione che sugli aspetti economici".

A parere di Martelli, l’aumento dei costi edili che si è presentato a seguito del covid e della guerra in Ucraina, ha reso insufficiente il finanziamento Pnrr, che è stato integrato accendendo un mutuo. "Se non avessimo deciso di accendere un mutuo – continua il primo cittadino –, l’alternativa sarebbe stata solo una: rinunciare al finanziamento di 6.200.000 euro e soprattutto rinunciare ancora una volta ad avere un polo scolastico nuovo. Abbiamo solo due anni di tempo per realizzare il progetto in quanto il finanziamento prevede la consegna dei lavori per il 31 dicembre 2025 e il collaudo entro il 30 giugno del 2026. Una sfida che abbiamo deciso di accettare pur consci dei problemi legati agli appalti pubblici. Entro fine gennaio dedicheremo una serata alla presentazione del progetto del polo scolastico, così da informare al meglio i cittadini".

"Lo sforzo che stiamo facendo – aggiunge Martelli – è veramente straordinario: in questo momento abbiamo 6 cantieri per molti milioni di euro, alcuni legati alla ‘ricostruzione’, altri che godono di finanziamenti provenienti da bandi ai quali abbiamo partecipato".

