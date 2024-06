"Parte il viaggio tra i Nibelunghi"

Fra gli appuntamenti più attesi nella programmazione 2024 del Teatro Comunale c’è quello di stasera, ideale intersezione fra stagione sinfonica e operistica. All’Auditorium Manzoni (ore 20), con replica domani, prenderà il via L’anello del Nibelungo, la monumentale Tetralogia ispirata alla mitologia tedesca che Richard Wagner concepì nell’arco di oltre un quarto di secolo. A L’oro del Reno, prima fra le quattro opere programmate in esecuzione concertistica, seguirà in ottobre La valchiria, proseguendo l’anno prossimo con Sigfrido e Il crepuscolo degli dei, per un totale di quasi 15 ore di musica. Sul podio Oksana Lyniv, che corona il suo triennio di direzione musicale al Comunale con l’importantissimo debutto.

"In realtà – dice Lyniv – conosco quelle partiture da 10 anni, quando ero assistente di Vasilij Petrenko alla Bayerische Staatsoper di Monaco, nella stagione 2014/15. Ma è cosa ben differente ristudiarle ora per trovare una mia lettura, a volte anche distante da quanto faceva lui. La Tetralogia wagneriana è un vero esame per ogni direttore, ma per molti rimane solo un sogno. A Bologna L’oro del Reno non si esegue dal 1987: solo un cornista è rimasto di quell’esecuzione, mentre per il resto dell’orchestra si tratta di musica nuova. Non è più difficile del giovanile Olandese volante che abbiamo proposto lo scorso anno, ma è certamente diverso (a parte la differente maturità artistica di Wagner): quella era una partitura sinfonica con voci, la Tetralogia è invece un’alternanza continua fra momenti sinfonici e momenti recitati in cui l’orchestra si limita a pochi interventi di sostegno".

"Siamo qui di fronte al vero ‘dramma musicale’ – prosegue Lyniv –, in cui predomina la parola, onnipotente: la struttura dell’opera dipende dal testo verbale, non dalla musica. Il direttore deve quindi farsi totalmente padrone del testo per modulare sulla declamazione ogni minimo cambiamento del tempo musicale: questa discontinuità è difficoltosa anche per l’orchestra, che è molto motivata".

E i cantanti? "Abbiamo la fortuna di un cast di grande livello – prosegue la direttrice –, che mi riempie d’orgoglio. Per splendida coincidenza, Thomas Mayer era Wotan anche in quella produzione di Petrenko, 10 anni fa; Wolfgang Ablinger-Sperrhacke è stato Loge pure a Berlino di recente con Thielemann. Tutti hanno grande esperienza: con il loro corpo, con la sola voce, ognuno è già personaggio anche senza costume. Molti cantano per la prima volta a Bologna, e questo è stato reso possibile dall’esecuzione in forma di concerto, che limita le prove a pochi giorni. Del resto, le immagini fantastiche evocate da Wagner si concretizzano nella parola e in orchestra, prima ancora che sul palcoscenico. L’esecuzione concertistica può addirittura rivelarsi preferibile a una messinscena obbligata a rendere visibili e concrete le fantasie di Wagner. Scorrendo i dialoghi proiettati in tedesco, italiano e inglese, il pubblico potrà crearsi nella mente le proprie immagini, come quando legge una favola". Entrambe le serate sono introdotte da Alberto Mattioli 45 minuti prima dell’inizio e alla replica di domani è attesa in sala Katharina Wagner, regista e pronipote del compositore.