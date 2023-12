Parte la corsa a sindaco. I civici candidano Vason

OZZANO

La corsa alle elezioni comunali della prossima primavera è ai blocchi di partenza anche ad Ozzano. I primi a presentarsi sono stati i civici di ‘SiAmo Ozzano’ capeggiati da Monia Vason, attuale opposizione di centrodestra del Comune e candidata per la civica.

"È con grande soddisfazione che vi presento il progetto che la lista civica siAmo Ozzano sta perfezionando confrontandosi con i cittadini e le realtà ozzanesi. Una visione concreta di ciò che è nostra intenzione realizzare con la compartecipazione della popolazione - ha esordito la Vason -. Ad Ozzano sono legati i miei ricordi e tutta la mia vita. Ozzano è casa mia. Forte delle mie radici e sicura che Ozzano meriti di più per il futuro, ho accettato di candidarmi a sindaco e questo è il più grande onore e responsabilità che io potessi assumermi". La candidata, poi, prosegue: "Ho voluto una lista di liberi cittadini, eterogenei, proveniente da ambiti lavorativi diversi e con diverse attitudini e interessi, ma accomunati dalla voglia di fare qualcosa di buono per il paese".

Alla domanda se si potesse avere qualche anticipazioni sui progetti che la lista siAmo Ozzano ha in mente, la Vason risponde: "Quattro i requisiti fondamentali: il benessere dei cittadini, la cura del territorio, il suo controllo e la programmazione, siamo stanchi di avere un territorio abbandonato e di vedere che i lavori non seguono una programmazione di mandato ma si fanno solo a ridosso della campagna elettorale. Un piccolo progetto su cui stiamo lavorando è quello di poter offrire un assicurazione gratuita alle persone che rientrano nella cosiddetta fascia debole e che hanno animali, perchè per molti anziani l’animale è l’unica compagnia, li porta ad uscire, a fare del movimento e riesce a favorire una socialità che altrimenti sarebbe dimenticata, possiamo affermare che è terapeutico, ma molto spesso faticano economicamente a curare i loro compagni di giornata, quindi con una spesa contenuta e convenzioni con le società che forniscono questi servizi potremmo alleviare questo onere così come viene fatto in altri paesi d’Italia".

Altri progetti riguardano la creazione di luoghi di aggregazione che possano favorire la socialità e dare fermento al piccolo e medio commercio. La Vason conclude parlando dei migranti che sono ospitati nell’ex caserma Gamberini criticando il silenzio da parte dell’amministrazione e rimarcando la necessità dell’intervento delle associazioni per creare progetti di pubblica utilità che favoriscano l’integrazione dei migranti sul territorio.

Zoe Pederzini