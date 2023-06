Parte la ’lotteria del laureato’ Regalo a sorpresa dopo la tesi

Un dono a sorpresa e una seconda ’pergamena’ per i giovani castiglionesi laureati. Una festa e una soddisfazione da condividere con tutta la comunità. Da oggi tutti coloro che conseguono la laurea triennale o magistrale e sono residenti o domiciliati nel comune di Castiglione dei Pepoli riceveranno infatti un regalo e un attestato. Nata da un’idea dell’assessore alla cultura e alla scuola Margherita Nucci, in collaborazione con gli esercenti del territorio, l’iniziativa prevede per i laureati una vera lotteria: potranno recarsi in municipio ed estrarre da una teca uno fra i buoni che i commercianti hanno offerto come dono: cene, colazioni, bottiglie, sconti, abbonamenti e tanti altri regali. Già molti sono i giovani del territorio che hanno scritto per partecipare alla lotteria: Lorenzo, laureato in Ingegneria elettrica; Alessia, laureata in Astronomia; Valeria, laureata in Ingegneria elettrica; Chiara, laureata in Economia e commercio e molti altri. L’assessora Nucci li accoglierà presso la sala del consiglio per consegnare loro un attestato, un modo per congratularsi per questo traguardo, e poi si procederà con “l’estrazione” del regalo.

"Quando comune e commercianti si uniscono possono nascere progetti stupendi come questo – afferma l’assessora Margherita Nucci –. Ho pensato che un traguardo importante come il conseguimento della laurea andasse celebrato a dovere,

anche perché sono sempre di più i ragazzi e le ragazze del nostro territorio che raggiungono questo obiettivo e per noi è un grande onore. Quando ho proposto questa iniziativa i commercianti si sono mostrati fin da subito entusiasti e disponibili, per questo il mio grande ringraziamento va a loro. Nel caso qualche altro esercente volesse aggiungersi basta contattarmi. Un piccolo pensiero per tutti i giovani del nostro comune che raggiungono un importante traguardo".