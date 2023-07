Parte la maratona dal Piano urbanistico, due incontri con i cittadini

Largo al Piano urbanistico generale di Persiceto. Martedì 18 e giovedì 20 luglio sono in programma due incontri per presentare ad associazioni di categoria e cittadini la proposta del Piano urbanistico generale. Dal 19 luglio al 17 settembre, poi, chi lo vorrà, potrà presentare al Comune eventuali osservazioni in vista dell’adozione in consiglio comunale del nuovo strumento di pianificazione urbanistica.

"Per illustrare e condividere il nuovo Pug – si limita a dire il sindaco Lorenzo Pellegatti – abbiamo organizzato due serate di presentazione alla cittadinanza. La prima dedicata agli albi professionali e alle associazioni di categoria; la seconda rivolta ai cittadini e alle associazioni del territorio. Il Pug è lo strumento di pianificazione e di assetto del nostro territorio comunale, invito quindi gli interessati a partecipare agli incontri per rendere questo strumento sempre più condiviso". Il Piano urbanistico generale individua le linee strategiche di sviluppo e rigenerazione del territorio sul lungo periodo, sulla base di precise scelte di assetto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa urbanistica nazionale e regionale. In particolare, il Pug riguarda il contenimento del consumo di suolo; la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia; la tutela e la valorizzazione del territorio; la promozione delle condizioni di attrattività e la promozione di maggiori livelli di conoscenza del territorio. Lo scorso 27 giugno la giunta comunale ha assunto la proposta di Pug e ne ha dato comunicazione in consiglio comunale. Per condividere la proposta con la cittadinanza martedì 18 luglio nella sala del consiglio del municipio si terrà l’appuntamento dedicato alle associazioni di categoria e ai tecnici iscritti agli albi professionali; mentre giovedì 20 luglio alle 20,30 nel Chiostro di San Francesco seguirà l’incontro aperto a tutti.

In attesa di queste due occasioni di divulgazione e confronto, gli interessati possono già prendere visione degli elaborati del Pug nella sezione dedicata sul sito del Comune. Sarà poi possibile presentare eventuali osservazioni, una per argomento, compilando l’apposito modulo che sarà a disposizione dal 19 luglio. Terminato questo periodo, il documento del Piano passerà poi alle fasi successive per l’approvazione finale in consiglio comunale.

"Mi preme precisare che questo Pug – aggiunge il primo cittadino Pellegatti – non prevede nuovi comparti e nuove costruzioni ma è fondamentalmente uno strumento adottato per la cura del territorio. Con particolare l’attenzione al verde, alla forestazione ed al consumo del suolo, visto anche quello che è successo nella recente alluvione".

p. l. t.