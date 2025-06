Parte la stagione dell’Arena. Stasera c’è ’The substance’

Al via oggi gli appuntamenti cinematografici all’arena Understars Viaemilia 92, la rassegna firmata Cinema Galliera in collaborazione col Comune di San Lazzaro. Fino al 14 settembre dalle 21.30 nella corte del palazzo comunale di San Lazzaro si alterneranno commedia, drammi, thriller, horror, documentari. Una selezione che vede insieme titoli pluripremiati come ’The substance’ di Coralie Fargè, palma d’oro per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes 2024 (stasera), ’L’orchestra stonata’ di Emmanuel Courcol (20/6), premio del pubblico al San Sebastian 2024, campione d’incassi in Francia, ’Follemente’ di Paolo Genovese, successo straordinario al box office italiano con un cast stellare, per passare a ’No other land’ del collettivo israelo-palestinese Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor, vincitori del premio Oscar 2025 come miglior documentario e il meraviglioso ’Flow’ di Gints Zilbalodis che ha visto per la prima volta nella storia del cinema lituano, il riconoscimento più alto: il premio Oscar 2025 come miglior film d’animazione.