Parte la tariffa puntuale dei rifiuti. Addio Tari, arriva la bolletta Hera

A San Pietro dal 1° gennaio arriva la Tariffa Corrispettiva Puntuale, Tcp: questa sostituirà la Tari e terrà conto anche della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito dagli utenti. La Tcp sarà fatturata direttamente da Hera. Come per la Tari, l’importo è calcolato anche in base alla superficie dell’immobile e al numero degli occupanti, per le utenze domestiche, o alla categoria di attività svolta per le utenze non domestiche. Alle quote relative alla superficie e al nucleo familiare o alla categoria di attività, si aggiunge in bolletta un’altra voce: la quota variabile di base, cioè la quantità prestabilita di indifferenziato conferibile ogni anno; solo se questa quantità verrà superata, ci sarà anche un’ulteriore quota, la quota variabile aggiuntiva.

Dunque, se nell’arco dell’anno si effettua un numero di conferimenti di rifiuto indifferenziato superiore a quelli prestabiliti, questi saranno addebitati nella bolletta di conguaglio. Le modalità di raccolta dei rifiuti rimangono invariate. L’unico rifiuto sul quale viene calcolata la Tcp è quello indifferenziato. Ogni volta che si espone il contenitore dell’indifferenziato viene registrato un conferimento. Il numero dei conferimenti prestabiliti nella nuova bolletta, per le famiglie, dipende dal numero di componenti del nucleo. Nella bolletta la quantità di indifferenziato viene conteggiata utilizzando come riferimento il volume conferito espresso in litri. Il numero di litri può variare in base alle differenti grandezze dei bidoncini o dei contenitori dell’indifferenziato. Il numero prestabilito di conferimenti cresce progressivamente all’aumentare del nucleo familiare, diviso in sei fasce. Le tabelle per gli utenti domestici e per le imprese sono contenute nella lettera in arrivo nelle buchette di San Pietro. La bolletta arriverà da Hera. La prima bolletta relativa al periodo che inizia a gennaio arriverà durante l’estate e conterrà il numero dei conferimenti effettuati.

A regime, ogni utenza riceverà ogni anno tre bollette per la tariffa Tcp. Tra le richieste più sentite dai cittadini c’è quella relativa a chi deve conferire pannolini, che vanno nell’indifferenziato: per tutelare queste famiglie, a San Pietro saranno conteggiati gratuitamente 6.240 litri in più all’anno per ogni persona del nucleo che utilizza questi prodotti. Un’altra delle domande riguarda le imprese e la detrazione dell’Iva: essendo la Tcp il corrispettivo per un servizio ricevuto il pagamento avverrà a fronte del ricevimento di una fattura e sarà possibile detrarre l’Iva del 10%. Il Comune promuove un incontro pubblico lunedì, 25 novembre, alle 20.30 nel Cinema Teatro Italia. San Pietro è l’ottavo comune della provincia che parte con il progetto e dal 1° gennaio toccherà anche a Baricella e Granarolo.

z. p.