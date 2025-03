Parte oggi il Cosmoprof. Bus, taxi e nuove corsie: cambia la circolazione

Parte oggi il Cosmoprof e, come ogni anno, il Salone in Fiera richiama in città un grande flusso di visitatori. La viabilità intorno a via Michelino da oggi a domenica sarà congestionata ed è per questo che l’amministrazione, dopo diversi incontri a cui hanno partecipato i soggetti coinvolti (Fiera, Tper, Autostrade, polizia locale, aeroporto, polizia stradale, Cotabo, Cosepuri e Rfi), ha deciso di attuare alcune modifiche alla viabilità.

LA VIABILITÀCosì in piazza della Costituzione verrà istituito il divieto di transito e sosta per privati e pullman turistici: l’accesso sarà consentito solo a bus di linea, taxi e autorizzati. In via Stalingrado, nel tratto da piazza della Costituzione fino agli svincoli della tangenziale 7 e 7bis, verrà vietata la sosta ai pullman turistici e alle navette in entrambi i lati della strada. Ai pullman turistici dotati di apposito contrassegno identificativo (consegnato da BolognaFiere), che effettuano il servizio di trasporto dagli alberghi cittadini, sarà riservata la sosta in via Felicori per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Per limitare il flusso veicolare in viale Aldo Moro dalle 8 alle 9.30 e dalle 17 alle 19 verranno chiuse in entrambi i sensi di marcia le rampe dell’uscita 8, che immettono in viale Europa, direzione centro. Saranno aperti quattro varchi di accesso del casello Bologna Fiera tutti i giorni alle 15.30. Inoltre, la Stradale garantirà il presidio al casello.

IL TRASPORTO PUBBLICOÈ attivo il servizio del taxi collettivo in aeroporto e nella tratta stazione centrale-piazza della Costituzione. Verrà inoltre potenziata la flotta di veicoli in servizio. Per i taxi dalla stazione alla Fiera è stata realizzata una nuova preferenziale in via Donato Creti, che sarà presidiata dalla Locale dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 19. La linea 35 di Tper sarà potenziata fino alle 20.30 con una frequenza di circa 5 minuti. Attiva anche la linea 28. BolognaFiere istituirà fino a domenica (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18) una navetta per il trasporto dall’aeroporto dei visitatori già in possesso del biglietto per il Cosmoprof. Il parcheggio del Parco Nord verrà collegato all’ingresso Michelino con la navetta Tper 947, dalle 8 alle 20. E il People Mover garantirà il servizio con due navette dalle 6 alle 22. Il Comune si impegna poi "a liberare da occupazioni di suolo pubblico (cantieri e potature alberi) tutte le corsie preferenziali e le strade utilizzate prioritariamente da bus e taxi".E chiede alle aziende presenti intorno al distretto fieristico di favorire lo smart working per i dipendenti durante la manifestazione. Istituito anche un centro di coordinamento per la gestione in tempo reale di eventuali emergenze che potrebbero influire sulla mobilità.

I SINDACATIFilcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Usb Lavoro Privato e Sgb colgono l’occasione per sollevare "il caso degli appalti": "L’edizione dello scorso anno regge la volata a quella di quest’anno, che promette di infrangere i record – scrivono le sigle –. Peccato che dietro questa grande operazione di maquillage vi sia una riorganizzazione della Fiera che da anni sacrifica sull’altare del business un modello di lavoro, unico nel comparto fieristico, di buona occupazione, lavoro diretto e salari dignitosi. Il tutto con una continua proliferazione delle lavoratrici e dei lavoratori in appalto e senza confronto con le organizzazioni sindacali sulla sempre più complessa organizzazione del lavoro e su come aumentare diritti e salari nell’intero sito".

red. cro.