Partecipanza, il presidente riceve la tessera onoraria dall’Associazione carabinieri

Tessera di socio benemerito dell’Anc (Associazione nazionale carabinieri) a Gilberto Nicoli, presidente del Consorzio dei partecipanti di San Giovanni in Persiceto. La consegna nella sede della Partecipanza. Alla cerimonia presenti il sindaco Lorenzo Pellegatti, l’ispettore regionale Emilia Romagna Anc tenente Giuseppe Ciriello, personale in servizio della compagnia carabinieri di Persiceto e del locale commissariato della polizia. A Nicoli sono state consegnate una pergamena e la tessera di socio onorario rilasciate dalla presidenza nazionale Anc. La consegna è stata organizzata dalla locale sezione dell’Anc, presieduta da Mario Nicola Flotta, già sovrintendente dell’Arma dei carabinieri, coadiuvato dal neoconsiglio di sezione da poco insediatosi.

Pellegatti, Ciriello e Flotta nei loro interventi hanno sottolineato – tra l’altro – l’importanza delle associazioni di volontariato nella vita sociale di una comunità. In particolare l’opera prestata dai soci Anc sul territorio persicetano. Che, con pattuglie a piedi e ‘bici-montate’, coi servizi di osservazione e segnalazione in occasione di varie manifestazioni, contribuiscono un valido supporto all’operato delle forze dell’ordine in servizio.

p. l. t.