Parti extraospedalieri, tre casi in 36 ore. Ecco gli eroi della Centrale Operativa del 118

Tre parti extraospedalieri in 36 ore gestiti e guidati dalla Centrale Operativa 118 Emilia-Est. Tutti i piccoli e le loro mamme sono stati portati in reparto e stanno bene. La prima chiamata alla Centrale arriva giovedì mattina alle 7.40 circa dal quartiere Savena, un parto precipitoso a domicilio guidato al telefono da Valeria Fiorà, infermiera della Centrale Operativa. Contestualmente sono intervenuti due mezzi (ambulanza e automedica con a bordo infermiere e medico). La mamma e la piccola sono state portate all’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola.

Sempre la dottoressa Fiorà ha gestito ieri mattina un altro caso di parto extraospedaliero con una chiamata arrivata dal parcheggio della Casa della Comunità di Castel San Pietro verso le 9.30. Il parto è avvenuto sul posto, è intervenuta contestualmente l’ambulanza infermieristica con l’automedica, con medico e infermiere. La mamma e la piccola sono state portate all’Ospedale di Imola.

Giovedì pomeriggio, alle 18 circa è arrivata una chiamata da un domicilio di Crevalcore. É stata l’infermiera Juliette Masina a comprendere tempestivamente la situazione tramite video-chiamata e a coordinare l’arrivo dei soccorsi per la gestione del parto. È stato attivato anche il supporto dell’elisoccorso con l’équipe specialistica composta da medico e due infermieri. Mamma e piccolo sono stati portati al Maggiore.

"Tre storie a lieto fine che raccontano l’ordinaria eccellenza dei nostri professionisti – commenta Andrea Franceschini, Coordinatore Infermieristico Centrale Operativa 118 Emilia-Est –. Un’ulteriore dimostrazione della centralità del coordinamento, telefonico e in video--chiamata, dei nostri operatori in attesa dell’arrivo dei soccorsi sul posto".