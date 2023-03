Partigiani e patrioti, l’ex ministro Valdo Spini: "Quei due termini sono sinonimi. La Resistenza è di tutti gli italiani"

L’ex ministro Valdo Spini "Quei due termini sono sinonimi La Resistenza è di tutti gli italiani"

Bologna, 12 marzo 2023 – I partigiani prendono il posto dei patrioti. Almeno a Bologna, dove il sindaco Matteo Lepore ha deciso questa ’rivoluzione’ toponomastica sulle targhe delle strade della città. Il socialista Valdo Spini, oggi presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli (Carlo e Nello, due martiri dell’antifascismo) e docente dell’Università di Firenze, già ministro dei governi Amato e Ciampi, si dice "perplesso". Che cosa ne pensa di questa decisione? "Ne apprezzo lo spirito di voler presentare e individuare con tutta chiarezza la memoria di chi ha combattuto nella Resistenza, del 1943-45. Ma i due termini, partigiani e patrioti, spesso sono stati considerati sinonimi". Quindi non c’è differenza tra partigiani e patrioti? "Prendo l’esempio di Massa Carrara, provincia al di là della linea gotica, decorata di medaglia d’oro al valore militare durante la Resistenza con una bellissima motivazione ‘Ardente focolare di vivido fuoco, all’inizio dell’oppressione nazifascista sprigionò la scintilla che infiammò i suoi figli alla Resistenza...’. Ebbene sulle sue montagne combatté valorosamente la formazione dei Patrioti Apuani, comandata da un frate domenicano, il mitico Pietro Del Giudice, nominato alla Liberazione prefetto politico. Per loro non c’era differenza tra patrioti e partigiani". Insomma, ’cancellare’ la parola patrioti è un errore? "Un conto sarebbe...