Partigiani sì, patrioti no: che pasticcio

Ad occhio e croce si tratta di una spesa che l’amministrazione può sostenere senza mettere in difficoltà le proprie casse. Cambiare qualche cartello è impegno economico abbastanza sopportabile. La spesa che invece appare più onerosa, è quella dell’immagine. Il sindaco Matteo Lepore, travolto da una grandinata di critiche per una decisione così anomala, sembra un soldato accerchiato nel fortino che tenta di difendere a tutti i costi sapendo di aver intrapreso una battaglia sbagliata. È una persona intelligente, probabilmente ha capito di aver combinato un pasticcio e si trova nell’imbarazzo di dover fare retromarcia. Una strada che difficilmente imboccherà. A pensar male di solito ci si prende, diceva Giulio Andreotti. E pensando male viene quasi da dire che la scelta sia stata fatta per non contaminare la toponomastica di Bologna con la parola patrioti che invece oggi è una bandiera della destra. Ma se così è si ottiene l’effetto contrario: si lascia agli avversari il monopolio di un concetto che invece dovrebbe essere patrimonio comune. Patria è un valore di cui non ci deve vergognare, lo affermò con vigore il Presidente Carlo Azeglio Ciampi, lo affermano gli storici, arriccia il naso per la decisione del Comune perfino l’Associazione nazionale partigiani. In sostanza il sindaco stavolta ha ricevuto più fischi che applausi. Un gran bel gesto sarebbe ammettere l’errore e fare retromarcia.

mail: [email protected]