Bologna, il partigiano Falco è tornato a casa. "Vivo ogni giorno come fosse l’ultimo"

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 24 aprile 2023 – Il più anziano partigiano combattente bolognese è tornato sui luoghi della Resistenza. Pietro Calzati, nome di battaglia ‘Falco’, ha riabbracciato la sua San Giovanni in Persiceto, dove ieri è stato omaggiato alle 16.30 in Comune. Poi domani, il 25 aprile, sarà celebrato dal Comune di Crevalcore, dove aveva sede il suo quartier generale negli anni della guerra. "Vivo ad Ardore Marina, in provincia di Reggio Calabria, ma volevo festeggiare qui, perché non so se a 100 anni ci arriverò". Falco compirà un secolo di vita il 3 maggio dell’anno prossimo e ne sono passati 80 da quando venne arruolato nei carristi a Siena nel 1943, poi la seconda vita da capo dell’ intelligence dei partigiani a Persiceto, nel battaglione Marzocchi della 63esima brigata Bolero Garibaldi.

Perché il soprannome Falco?

"Perché il falco entra in tutte le finestre delle case".

Come è iniziata la sua avventura partigiana?

" Stavo bevendo una birra quando alla radio sento l’annuncio dell’armistizio, poi con un altro bolognese e un romano sono partito per i monti a combattere i tedeschi. A Crevalcore, sotto di me avevo cinque ragazzi, poi c’erano le staffette, donne di cui non conoscevamo il nome".

Lei che era contadino, a 19 anni, come imparò le strategie militari?

"Ho la quarta elementare, ma in campagna gli agricoltori si ingegnano: ho avuto informatori tra i civili, protezione e rispetto dalle forze di polizia".

Qual è l’azione più importante che ha organizzato?

"Il 6 ottobre del 1943 abbiamo fatto saltare la ferrovia a Crevalcore. Venne una staffetta 18enne da Finale Emilia e mi portò un avviso: ‘Tra due giorni ci sarà la marcia su Roma e l’alto ufficiale Heinrich Himmler, passerà col treno assieme alla sua scorta. Non andrà in auto per paura degli attentati’. Allora piazzammo i candelotti di dinamite con l’orologio sotto ai binari, ma il nazista si salvò per cinque minuti".

Ha mai rischiato la vita?

"Per 16 volte ho scampato la fucilazione. Ho anche sventato le trappole dei fascisti: quando ci trasferivano da un carcere all’altro, fermavano l’auto e facevano finta di andare al bar a bere un caffè. Era uno stratagemma per consentirci di fuggire, così altri fascisti appostati nei boschi ci avrebbero sparato. Io lo sapevo e sono sempre rimasto seduto in auto, salvando molti miei compagni"

Dal luglio ‘44 all’aprile ‘45 è stato incarcerato tra Cento, Ferrara e Alberone di Ro.

"Il 26 luglio ‘44 arrivarono i carabinieri e arrestarono i miei due fratelli e altri due partigiani. Quando entrai in caserma vidi 4 casse da morto e pensai: ecco, è finita. Mentre mi interrogavano nell’ufficio a Cento, un partigiano in moto lanciò un sasso con un messaggio all’interno e il capitano sbiancando lo lesse davanti a me: ‘Se fucilate Calzati e gli altri cinque ragazzi, lei ha 24 ore di vita’. Cento era circondata dai partigiani e gli dissi: lei ha una buona pedina in mano. Ecco perché non mi consegnò mai al tribunale di Padova".

Infine, Reggio Calabria.

"Da falegname ho arredato tutte le sedi Inps di Italia e sono riuscito a comprarmi tante case. Ho avuto tre figli e vissuto ogni giorno come se fosse l’ultimo".

Il suo segreto di longevità?

"Mangio solo quello che coltivo, da sempre".