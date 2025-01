Partita la demolizione dello storico cavalcavia

Addio vecchio cavalcavia. Sono iniziati da pochi giorni i lavori di demolizione dello storico raccordo a ponte tra la rotonda Biagi e il centro storico di Casalecchio. Opera imponente per gli anni in cui venne realizzata, il 1933, oltre novant’anni fa, con lo scopo di portare in sede propria il binario della ferrovia Casalecchio-Vignola e di scavalcare la linea ferroviaria Porrettana tra Bologna e Pistoia percorsa, già all’epoca, da oltre sessanta convogli al giorno.

Ma è opera strategica anche oggi, sbocco primario dell’intera vallata del Reno e porta di accesso principale al centro di Casalecchio sbarrato ormai da sei mesi, con ripercussioni pesanti sull’economia locale, che attende con ansia una riapertura prevista per il mese di gennaio, ma ora rinviata a marzo.

"Non c’era una data stabilita. I lavori procedono a ritmi serrati, ma la stagione ha giocato e giocherà com’è ovvio un ruolo importante, però contiamo di aprire il nuovo cavalcavia ai primi di marzo", anticipa il sindaco Matteo Ruggeri. Mentre il vicesindaco Paolo Nanni spiega che lo stile del nuovo cavalcavia sarà riconducibile a quelle del ponte sul Reno.

Le funzioni del vecchio raccordo le ha descritte sul Lunario casalecchiese Andrea Papetti Ceroni, che fornisce i dettagli costruttivi e la descrizione del cavalcavia dove trovavano spazio "in sedi rigorosamente separate, la carreggiata della variante alla vecchia strada Porrettana, e i binari della ferrovia in costruzione della Vignolese. Al termine del cavalcavia, fu posto un basamento con bandiera su asta in cui era riportata la data di inaugurazione: il 28 ottobre 1933".

Ed è proprio questo raccordo, realizzato quasi in asse con il ponte sul Reno, che è in fase di demolizione, in vista della programmata ricostruzione con doppio nuovo ponte, così come spiega Anas.

"Nel corso di uno dei periodici incontri col Comune si è ritenuto opportuno procedere al completamento del ponte fino all’incrocio con via Piave. Riqualificazione inizialmente non prevista di cui beneficeranno il territorio e la cittadinanza", spiega Anas.

Infatti poche notti fa, con l’impiego di due gigantesche gru, è stato collocato il nuovo blocco in acciaio che collega le teste di ponte da una parte e dall’altra della ferrovia, mentre sul lato della rotonda Biagi si sta preparando l’armatura dell’altro ponte gettato sul tracciato della Nuova Porrettana che ritorna in superficie dopo il tratto cittadino in galleria.

Sul lato opposto, quello che si prolunga fino all’incrocio con via Piave, è in corso la demolizione di travi, marciapiedi, balaustre, piano stradale e pista ciclabile e pedonale in vista della ricostruzione.

Gabriele Mignardi