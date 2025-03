Partiti i lavori in via Montebello: "Tra 15 giorni viabilità regolare"

Sono partiti lunedì scorso, i lavori che poteranno alla riapertura di via Montebello. In seguito alla piena dell’Idice e all’alluvione dell’ottobre 2024, infatti, la strada era stata interessata dal collasso di una porzione di sponda che aveva reso necessaria la chiusura parziale al traffico limitando la circolazione dei veicoli sopra le 3,5 tonnellate. Le piogge che hanno interessato il territorio di San Lazzaro lo scorso 14 marzo, però, hanno ulteriormente aggravato la situazione: per questo l’amministrazione comunale aveva deciso di chiudere al traffico via Montebello in attesa di indagini geologiche urgenti per verificare la sicurezza della strada e progettare un intervento. I tecnici del Comune hanno ideato una soluzione tecnica per ripristinare, seppur con delle limitazioni, la circolazione stradale nel tratto interessato: si tratta di un allargamento verso monte in modo da allontanare la sede carrabile di circa tre metri dalla sponda e poter riaprire al traffico via Montebello seppur con l’introduzione di un senso unico alternato e riattivando il divieto di transito per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate. I lavori dovrebbero concludersi indicativamente in due settimane. "È un intervento importante, ci permette di risolvere una situazione complicata per i cittadini che rischiavano di rimanere isolati a causa di un altro cedimento arginale a Ozzano", spiega l’assessore ai Trasporti e alla manutenzione Luca Melega.