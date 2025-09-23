Partiti, scintille sulla Palestina. Lepore: "Manifestazione pacifica". FdI: "Grave esporre la bandiera"

Si spacca il dibattito politico su Gaza e il corteo contro Israele. "Oggi a Bologna c’è stata una grande manifestazione per la Palestina, con decine di migliaia di persone che hanno sfilato pacificamente – sottolinea Matteo Lepore a metà pomeriggio –. Voglio ringraziare le forze dell’ordine, la polizia locale, il personale sanitario e tutti gli operatori impegnati in una giornata complessa". Fanno eco agli altri dem bolognesi: "Anche il Pd di Bologna continuerà a chiedere e a lottare perché si fermi l’annientamento del popolo palestinese, si ponga fine ai crimini di Netanyahu, si riaprano immediatamente i corridoi umanitari e la Palestina possa diventare uno Stato libero e autonomo".

Se il sindaco non cita i disordini che hanno messo a soqquadro la città, l’opposizione attacca: "Lepore torni sulla terra e apra gli occhi – attacca Francesco Sassone, consigliere regionale di FdI –. Non c’è nulla di pacifico negli scontri che si sono verificati a Bologna. Lo stesso sindaco di Milano, Sala, ha condannato gli episodi nella sua città".

"Il sindaco prenda posizione contro i violenti che hanno lanciato uova alla polizia e contro coloro che hanno impedito con la forza l’accesso a università e scuole", aggiungono dal gruppo dei meloniani in Comune.

Nel mirino, però, è finita soprattutto la maxi-bandiera della Palestina stesa sulla facciata di Palazzo d’Accursio: "Grave che il Comune, invece di gestire i disagi, abbia deciso di esporre la bandiera – sferza l’europarlamentare Stefano Cavedagna (FdI) –. Questo non solo viola i protocolli istituzionali, motivo per il quale presenteremo una segnalazione al Prefetto, ma lancia il messaggio che il Comune si schieri da una parte, come già fatto in passato, alimentando divisioni. È l’ennesimo grave atteggiamento del sindaco Lepore, che sembra più un rivoluzionario da centro sociale che il sindaco della città". Cavedagna si scaglia anche contro Bologna Welcome: "I profili Instagram e Facebook pubblicano la foto della piazza con accanto scritto ‘Free Palestine’. È di una gravità inaudita che si usino i profili di una fondazione di tutti i bolognesi, che dovrebbe occuparsi del turismo e della città".

Non ci sta Coalizione Civica e non ci sta soprattutto la vicesindaca Emily Clancy, presente al corteo con il consigliere Detjon Begaj: "Fratelli d’Italia non comprende la gravità della situazione: c’è un genocidio in atto e migliaia di civili palestinesi, tra cui moltissimi bambini, vengono massacrati ogni giorno. Gaza è distrutta e Israele viola sistematicamente i diritti umani. Sono orgogliosa che come Comune abbiamo esposto la bandiera palestinese: un gesto di solidarietà e di umanità davanti a uno sciopero partecipatissimo. È grave che FdI, il partito di governo, scelga di voltarsi per l’ennesima volta dall’altra parte".

Nessuna convergenza bipartisan, insomma. Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega, parla di quadro "vergognoso": "Le solite frange estremiste si sono appropriate della battaglia per gli innocenti massacrati a Gaza per intimorire la città". Attacca anche Forza Italia: "La manifestazione non andava organizzata di lunedì su input della sinistra per bloccare il Paese", dice Giulio Venturi. "La libertà di manifestare è sacrosanta, ma è inaccettabile che si blocchi la città", chiude Gian Marco De Biase (Al centro Bologna).

Francesco Moroni