Partito il cantiere in piazza della Repubblica

Un cantiere che durerà due mesi quello che ha preso il via da pochi giorni a Casalecchio nella centralissima piazza della Repubblica: lo slargo che sta all’incrocio tra la via Porrettana e la via Marconi, all’imbocco del ponte sul Reno. Piazzetta che dallo scorso anno è stata occupata ed utilizzata come base del cantiere di riqualificazione del ponte, e che ora verrà sistemata grazie all’uso dei risparmi sullo stanziamento di fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr) sul lavoro appena concluso.

"L’obiettivo di questo progetto è riqualificare l’intera piazza, andando a risolvere alcune criticità, a partire dall’eliminazione delle barriere architettoniche. Gli attraversamenti pedonali sulle vie Porrettana e Marconi saranno resi più sicuri e fruibili, mentre la pavimentazione dei percorsi pedonali sarà rifatta e uniformata, in continuità con la nuova passerella sul ponte, in direzione centro di Casalecchio" si legge nella nota del Comune che ha annunciato l’avvio di una sistemazione attesa da qualche decennio.

Disegnata una decina di anni fa secondo un progetto che non ebbe seguito. Ora invece, come previsto dal bando di finanziamento di Pnrr, è stato necessario attendere la conclusione dei lavori di consolidamento del ponte, e di creazione della nuova balconata sul lato sud, per poter utilizzare le risorse derivanti dal ribasso d’asta relativo alla gara d’appalto sulla stessa opera.

Quest’ultimo cantiere a ridosso del ponte si prevede possa concludersi entro il mese di giugno e riguarda anche la sistemazione della illuminazione pubblica che sarà migliorata, mentre il perimetro della piazza sarà reso maggiormente sicuro ed abbellito con il posizionamento delle fioriere rimosse dalla pensilina di valle. Previsti anche interventi sul sistema di raccolta delle acque piovane.