Partner ufficiale Fisi per le Olimpiadi

Con il podio di Federica Brignone, protagonista nel primo appuntamento di coppa del mondo a Solden, Piquadro festeggia i suoi 10 anni al fianco della Federazione Italiana Sport Invernali. Dopo otto anni come fornitore ufficiale, a partire dalla scorsa stagione l’azienda bolognese di Silla di Gaggio Montano sarà official partner per tutte le discipline olimpiche con logo sulle tute da gara e le divise tecniche di tutti i team.