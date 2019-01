Marzabotto (Bologna), 3 gennaio 2018 - Nel primo giorno del 2019 una bambina di nome Grace è nata in ambulanza a Sibano, nel comune di Marzabotto, da Emmalue Blessing, una mamma di origine nigeriana. «Siamo a Capodanno e sono le 18.52 – ad illustrare quanto accaduto è il dottor Nicola Binetti, direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna – e la centrale operativa registra un evento ostestrico-ginecologico in località Riola di Vergato. C’è una donna alla sua seconda gravidanza che ha delle contrazioni. Come da prassi la centrale operativa invia due mezzi, un’ambulanza e una vettura con medico di soccorso, la dottoressa Elisabetta Sartori. Il medico arriva 6 minuti dopo in casa della signora, è un codice giallo, e si tratta di una gravidanza a termine con contrazioni ogni 2 minuti. Quando il medico arriva vi era già stata la rottura delle acque, ma non vi era ancora la dilatazione, quindi, la paziente viene caricata in ambulanza e con lei ci sono il medico e l’infermiere».

Da lì inizia un percorso che avrà una tappa imprevista a metà strada. «Alle 19.20 la dottoressa Sartori evidenzia l’impegno della testa lungo il canale e fa fermare il mezzo. Siamo in località Sibano e vengono espletate tutte le procedure per mettere in sicurezza il parto imminente. L’iter prevede anche un contatto continuo con la centrale operativa e vengono comunicati tutti i passaggi svolti. Alle 19.41 nasce questa bella bimba che piange immediatamente e che viene posizionata a contatto con la madre. Si provvede ad evitare il raffreddamento di entrambe. Su indicazione del ginecologo di riferimento viene somministrata, ossitocina e l’ambulanza riparte arrivando alle 20.27 al Pronto Soccorso ginecologico del Maggiore, dove viene presa in carico. La bambina sta bene».

Un esito che confema quanto sia di alto livello la gestione delle urgenze nella provincia di Bologna. «Io sono molto orgoglioso – conclude Binetti – e lascio immaginare la soddisfazione della dottoressa Sartori, preparata a gestire questi eventi nell’aver concluso questo parto in maniera perfetta nel primo giorno dell’anno. Sono contento di come la nostra rete, che si occupata di emergenze, abbia garantito un contesto adeguato dove la salute della mamma e della figlia è stata garantita. La formazione adeguata e l’esperienza del Maggiore hanno messo in sicurezza entrambe».

Il caso, per quanto come tutte le urgenze sganciato dalla quotidianità, riapre la questione del punto nascite dell’ospedale Costa di Alto Reno Terme, chiuso nel 2014. «Ieri ho presentato l’ennesima richiesta all’Assessore Venturi – spiega il consigliere regionale del movimento sovranista Michele Facci – dopo quella depositata all’indomani dell’ultimo parto in ambulanza di qualche mese fa, ed ho richiesto un incontro immediato di assessore e presidente con la Commissione Sanità della Regione. Il confronto in sede di conferenza Stato-Regioni per mantenere i Puntinascita in montagna deve essere infatti avviato senza perdere ulteriore tempo».