"Parto spesso qui senza problemi"

Al Marconi sta per prendere il volo anche Filippo Parrucci dalle Marche, arrivato direttamente in città con il treno e poi diretto a Valencia dove passerà le vacanze. "Sono arrivato in aeroporto con il Marconi express e non ho avuto particolari problemi". Tutto secondo i piani, quindi, dice Filippo che non lamenta alcun problema al suo arrivo nello scalo bolognese. "Per adesso tutto ok e speriamo di non avere problemi con le valigie o al momento del check-in". Non è la prima volta che Filippo prende un volo da Bologna: "Al Marconi, per ora, mi sono trovato bene. Anche nelle mie precedenti esperienze non ho avuto problemi come ad esempio valigie perse, check-in in ritardo o altri ‘drammi’ che avrebbero potuto compromettere il viaggio".