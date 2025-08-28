Partono i cantieri post-alluvione: rifiuti rimossi e rocciatori in parete

Cantieri antifrane per 8,5 milioni di euro, rocciatori in via dall’Olio, a Riolo rimozione di oltre 46 tonnellate di rifiuti ingombranti. Prosegue l’attività del Comune di Pianoro per la messa in sicurezza e il miglioramento della cura del territorio. L’amministrazione comunale fa sapere che in via Sant’Andrea, via Monzuno e sulla pista ciclopedonale LungoSavena a Riolo di Carteria sono partiti i lavori per i primi tre cantieri dei nove appalti realizzati dal Comune di Pianoro per la messa in sicurezza del territorio dopo le recenti alluvioni. Gli altri lavori sono in via di accantieramento e saranno attivi entro le prossime due settimane. Ad annunciarlo è il sindaco di Pianoro Luca Vecchiettini, la cui amministrazione ha sbloccato le risorse previste per i lavori di messa in cura del territorio per un ammontare di 8,5 milioni di euro. Il ritorno alla normalità,nelle zone dove il maltempo ha colpito più duramente, è ancora un processo lungo e laborioso, ma l’apertura dei cantieri è un passaggio obbligato che segnala ai cittadini la strada della ricostruzione.

In particolare, per la pista ciclopedonale il Comune ha voluto creare le condizioni per spostare il tracciato in zona Riolo allontanandola dal torrente Savena. Con i lavori si è colta l’occasione, anche, per una pulizia del territorio attraverso l’abbattimento di baracche che si erano insediate nel tempo su concessioni di terreni delle Ferrovie dello Stato e della Regione Emilia-Romagna: sono stati quindi rimossi e smaltiti rifiuti ingombranti pari a 46,5 tonnellate. Intanto, aggiunge il Comune, a Pianoro Vecchio i ’rocciatori’ stanno lavorando per mettere in sicurezza la parete rocciosa che sostiene via dall’Olio, la strada che porta al villaggio Baldiserra e a Guzzano.

r. p.