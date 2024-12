Partono i lavori al ponte di Dosso. Assemblea sul cronoprogramma

Venerdì, alle 18.30, nella sala Carletti, in piazza Andrea Costa a Pieve di Cento, si tiene un incontro pubblico relativo ai lavori di consolidamento del ponte di Dosso che partiranno ad inizio anno. Durante l’incontro sarà raccontato il progetto e sarà comunicata l’organizzazione dei lavori. Recentemente il Comune di Pieve ha siglato una convenzione con quello di Terre del Reno per eseguire interventi di ripristino e manutenzione straordinaria sul ponte di Dosso, che si trova tra le vie Verdi e Imperiale, sul Reno. Il progetto, prevede il ripristino dell’estradosso del ponte e la manutenzione straordinaria. L’importo dei finanziamenti ottenuti ammonta a 400.000 euro per il ripristino della viabilità e a 1,7 milioni per gli interventi di manutenzione straordinaria e per la ristrutturazione.