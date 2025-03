Partono i lavori alla cittadella dello sport

Sono iniziati da pochi giorni a Casalecchio i lavori di messa in sicurezza della cittadella dello sport di via Allende, dove negli ultimi anni si sono verificati allagamenti che hanno provocato danni a campi, palestre e impianti utilizzati dalle società sportive del territorio. Gli ultimi episodi lo scorso ottobre ai danni della moderna palestra Gimi, e del vicino Pala Cabral, il palazzetto dello sport in gestione alla società di scopo che riunisce polisportive e società agonistiche e amatoriali della cittadina sul Reno per il basket, la pallavolo, la ginnastica artistica.

Tutta l’area compresa tra via Allende, via Ronzani e il corso del Reno andò sott’acqua, e non per un’esondazione del fiume, bensì per la discesa di acqua e fango confluiti dalla collina e dalle alture circostanti, e soprattutto dall’esondazione del Rio Bolsenda. Da qui il cantiere appena partito, che prevede appunto il rifacimento del sistema di raccolta delle acque bianche intorno al Gimi Sport Club e la realizzazione di una vasca di accumulo delle acque piovane posizionata di fianco al parcheggio del centro sportivo che, nell’occasione, sarà ampliato e riqualificato.

La vasca avrà un collegamento al fiume per il rilascio delle acque, con valvola di non ritorno. Senza trascurare l’allargamento e la sistemazione delle sponde e del fondo del Rio Bolsenda. Opere dal valore complessivo di quasi 900mila euro, di cui 350mila euro dai fondi del Commissario regionale per l’alluvione, ai quali si aggiungeranno altri lavori, per ulteriori 510mila euro, dalla stessa fonte di finanziamento, per il completamento della messa in sicurezza complessiva di tutta la cittadella dello sport, in corso di progettazione in collaborazione con i competenti enti regionali.

"L’impegno dell’amministrazione comunale, preso con le associazioni sportive dopo l’alluvione dello scorso ottobre, è quello di mantenere e rafforzare questo luogo strategico per le attività locali e per i tantissimi cittadini che vivono quei luoghi, investendo il proprio tempo e contribuendo alla cucitura del tessuto sociale locale", si legge nel comunicato dell’amministrazione comunale, dove si aggiunge che con progetto a parte è prevista una spesa aggiuntiva di un milione e 200mila euro per il ripristino, la ristrutturazione e l’adeguamento normativo del palazzetto Cabral, che si prevede di poter riaprire entro quest’anno.

g. m.