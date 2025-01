Partono nuovi cantieri. Ecco l’elenco del Comune

Ecco i principali lavori stradali che partiranno questa settimana. Il Comune ricorda che in caso di maltempo alcuni degli interventi potrebbero essere ricalendarizzati.

I principali lavori stradali sono anche sulla mappa online di Palazzo d’Accursio. Via Gastone Rossi oggi e domani, nel tratto tra via Fabbri a via de Amicis, avrà dei restringimenti della carreggiata per il rifacimento della pavimentazione del marciapiede lato civici dispari. Via Achillini, invece, mercoledì e giovedì nel tratto tra il civico 6 e via Sigonio avrà dei restringimenti della carreggiata e interdizione della sosta in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori per il rifacimento della pavimentazione del marciapiede lato civici pari.

Lavori anche sull’A14: resterà chiuso il tratto tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, per cinque notti di seguito (22-6) a partire dal 13 gennaio, per lavori alla pavimentazione. Sulla Tangenziale resterà chiuso lo svincolo 3 in uscita da Casalecchio in modalità continuativa fino al 28 febbraio.