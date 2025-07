Party fuori orario e troppi avventori. La Lumiera chiusa per 15 giorni

Il party era ‘fuori orario’. E vi stavano partecipando quasi il doppio delle persone che il locale poteva ospitare. Sono i motivi che, accertati dai poliziotti della Divisione di polizia amministrativa, hanno spinto il questore Antonio Sbordone a sospendere, per 15 giorni, l’attività della Lumiera by Comodo Hills, locale di via di Sabbiuno, sui Colli. ll controllo è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato intorno all’una e ha visto il coinvolgimento anche i del Reparto commerciale della polizia locale: in quel momento nel locale - che dovrebbe effettuare orario 20-23,59 - era in corso una festa, con tanto di dj set con 300 persone (sulle 180 che il locale può ospitare) che ballavano in una ‘pista’ realizzata spostando i tavolini.

Non solo. Nel corso dei controlli è stato appurato anche che l’addetto alla sicurezza non era in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione. Per questo, come riassume la Questura, "è stata verificata una gestione irregolare dell’evento da parte del titolare del locale, che ha messo in pericolo l’integrità fisica degli avventori, ignari del mancato rispetto delle elementari norme di sicurezza a loro tutela". Ed è così scattata la sospensione dell’attività, per 15 giorni.

Trenta giorni, invece, dovrà rimanere chiuso il Pausa Caffè di via de’ Falegnami. Dove, come già era avvenuto in analoghi controlli a ottobre scorso, la Pas ha constatato la somministrazione, da parte dei baristi, di alcolici a minorenni. Nel corso del servizio, a cui hanno partecipato anche gli agenti della locale, i poliziotti hanno notato la presenza di due ragazze minorenni che stavano bevendo alcolici sedute ai tavolini del locale, oltre a verificare un significativo afflusso di minori che chiedevano di consumare alcolici, senza alcuna forma di controllo da parte dei dipendenti del locale che non chiedevano i documenti ai clienti. "Data la gravità dei fatti, la recidiva del comportamento posto in essere dal gestore e la necessità di prevenire possibili fonti di pericolo a tutela degli interessi pubblici", il locale è stato chiuso per un mese. Il provvedimento si inserisce nell’ambito dei controlli che la Pas effettua per arginare il fenomeno della somministrazione di bevande alcoliche a minori: da inizio anno sono stati effettuati 35 controlli e due locali sono stati sospesi.