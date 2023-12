Party tropicalista per festeggiare insieme

Sarà una lunga notte, tutta da ballare dalla prima nota sino all’alba, quella proposta dal Mercato Sonato con ’Tropical Ritual Party’, che vuole diventare una pista da ballo tropicale, dove assaporare i suoni tra tradizione e remix dance. Apriranno le danze i Turbo Maradona, che ridefiniranno lo spazio di via Tartini 3 con il loro Pico, versione sudamericana dei Sound System giamaicani, enormi impianti di amplificazione che sembrano vivere di vita propria e che, grazie ai dj, diventano autentici strumenti musicali. Il loro è il primo Pico costruito artigianalmente in Europa e pensato proprio per esaltare il suono globale della world music. Poi saliranno sul palco i Cosmica Bandida (foto), un collettivo artistico colombiano-tedesco, un duo che esplora la materialità del suono attraverso installazioni, performance e live set. Il suo sound è caratterizzato da un mix di atmosfere Space Disco, Cumbia colombiana e Chicha peruviana, suoni analogici, elettronici, psichedelici. Poi ancora il dj set tropicale di Onda Pacifica e infine un ‘Back to Back’ tra loro e Turbo Maradona. L’invito per questa serata di San Silvestro, inconsueto ma non troppo, è di portarsi il cibo del cenone: il Mercato mette a disposizione i tavoli e le bevande (e una zona microonde).