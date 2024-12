Pasifae, la leggenda e la confessione

La mitologia ci racconta della regina Pasifae che si congiunse con un toro e diede vita al Minotauro: ma chi era davvero? Una donna crudele o una vittima del fato? Di certo una posizione ambigua che andrà sciolta dal pubblico di uno spettacolo particolare. ’Pasifae. Autodafé’ è infatti la confessione dell’eroina delle leggende classiche, portata in scena da Andrea Mattei, che ne è anche l’autore, e dal regista Davide Tortorelli, a conclusione della residenza artisticaa. L’appuntamento è eccezionalmente domani e venerdì alle 21 a Teatri di Vita Studio di via del Pratello 90/a invece che nella sede ’ufficiale’ di via Emilia Ponente.