"Pasolini e Pilade: il mito che ci parla oggi"

di Claudio Cumani

È il quarto capitolo dell’Orestea, quello che Eschilo non ha mai scritto. Una ‘tragedia del dopo’ nella quale Pier Paolo Pasolini immagina cosa succede quando Oreste, assolto dal tribunale popolare dell’Areopago, torna ad Argo. E ad Argo, nel sequel che lui ambienta nell’Italia del dopoguerra, tocca a Pilade subire a sua volta un processo perché contrario al regime instaurato da Oreste e ispirato dal culto della dea della ragione Atena.

"Pasolini – spiega Giorgina Pi – non compie una rilettura ma immagina di scrivere una nuova tragedia contemporanea ponendo domande". È lei, fondatrice del collettivo romano Angelo Mai, a firmare regia, scene e video del ‘Pilade’ di Pasolini che debutta in prima assoluta domani all’Arena del Sole (dove resterà fino a domenica) con un nutrito cast. Si tratta di uno spettacolo della compagnia Bluemotion, prodotto da Ert e Teatro Nazionale di Genova, che rilegge la vicenda trasportandola fra fine ‘900 e albori del 2000 e che trasforma Argo in un parcheggio isolato, dove i personaggi si ritrovano dopo un rave (nessun riferimento al decreto governativo).

Ma non è più tempo di eroi: Pilade, Oreste ed Elettra si muovono verso il fallimento perché questa è una tragedia sull’incapacità della democrazia di applicare etica e giustizia nel sistema capitalistico. L’allestimento fa parte del progetto Ert ‘Come devi immaginarmi’ che prevede la messa in scena di tutte le sei tragedie dello scrittore.

Giorgina, alcuni studiosi sostengono che il teatro di Pasolini è irrappresentabile. Che ne dice?

"Siamo di fronte a una scrittura verbosa perché Pasolini, quando pensava al teatro, si rivolgeva a una élite borghese e intellettuale con la quale voleva avere uno scontro. Un pubblico preciso, insomma. E per me affrontare quella drammaturgia rappresenta una bella sfida. Il lavoro necessario per far passare certe parole è capire cosa vogliano davvero dire. Per questo sono fondamentali bravi attori".

Al di là degli inevitabili riferimenti autobiografici dell’autore, chi è in realtà Pilade?

"Ha a che vedere con la riscrittura del mito e dentro al mito Pasolini vedeva la possibilità ontologica di agire sul mistero della realtà. Nel testo si sente la passione che lui aveva per un mondo arcaico inconciliabile con l’attualità".

Pasolini aveva consuetudine con l’Orestea?

"A suo avviso è un’opera fondamentale dal punto di vista politico e la traduzione che ne fa nel 1960 per Vittorio Gassman ha un taglio fortemente marxista. Sei anni dopo in ‘Pilade’ lui ha perso fiducia nella democrazia, nel tribunale democratico e nel marxismo. Pilade dentro di sé porta dolore. A ben guardare, è un testo nichilista sul fallimento".

Perché ha ambientato la vicenda fra gli ultimi due secoli?

"La mia generazione a fine anni ‘90 possedeva una forte passione politica che a inizio Duemila si è andata dissolvendo con la caduta delle Torri Gemelle, i fatti di Genova, i movimenti no global. Ho pensato che si dovesse trasportare la tragedia lì, in quella ferita".

È difficile fare teatro di ricerca oggi in Italia?

"Il problema non è di carattere ideologico contro un certo tipo di teatro ma nella spartizione iniqua dei fondi. Tutte le compagnie faticano perché ci sono pochi soldi e pochi spazi. Al di là di questo, forse noi teatranti abbiamo lavorato poco sul rapporto con il pubblico e non dialogato a sufficienza con la gente".