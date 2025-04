"Pasolini viveva e capiva la realtà"

Il racconto di Pier Paolo Pasolini come intellettuale calato nella realtà e nella storia. È questo il ritratto che Carlo Lucarelli vuole portare sul palco con ’PPP–Un segreto italiano’, spettacolo tratto dal suo romanzo del 2015 edito da Rizzoli, che sarà in scena questa sera alle 21 all’Auditorium Primo Maggio di Crevalcore, chiusura dell’edizione 2025 di TTTXTE-Crevalcore. Attraverso parole, musica e documenti ritrovati nella soffitta della sua casa di famiglia a Mordano, Lucarelli ripercorre i misteri intorno alla sua morte e l’Italia di quegli anni. Con lui sul palco, Elena Pau alla voce e Alessandro Nidi al pianoforte, con una produzione di La Fabbrica Illuminata–Il Crogiuolo.

Carlo Lucarelli, che Pasolini emerge?

"Un Pasolini calato nella realtà. Non solo l’intellettuale astratto, ma una figura che aveva un punto di vista preciso su tutto, che si interessava della politica del nostro Paese, anche di quella criminale".

Viene fuori anche qualche lato meno noto?

"Sì. Parlo ad esempio delle contro-indagini di Citti e degli amici di Pasolini, che portano alla luce elementi trascurati: due auto presenti, testimonianze che non sono state prese in considerazione. E poi c’è la corrispondenza tra Pasolini e Ventura, uno degli imputati per la strage di piazza Fontana. Lì si vede un Pasolini attento, quasi giornalista, che capisce quando l’altro gli sta mentendo. Questo aspetto secondo me è poco raccontato".

Lei definisce quello di Pasolini un ’mistero italiano’, e di fatto lo è ancora. Che cosa dice sulle indagini?

"All’epoca non furono condotte in modo adeguato, e questo ha contribuito a mantenere il mistero sulla vicenda. Inoltre emergono interessi e relaizoni attorno alla figura di Pasolini, che anticipano complicazioni politiche che vedremo negli anni a seguire: i delitti di Stato, gli insabbiamenti, l’uso strumentale del terrorismo".

Come cambia il racconto sul palco rispetto al libro?

"Con me ci sono Elena Pau e Alessandro Nidi, che portano in scena canzoni legate a Pasolini: alcune scritte proprio da lui, altre appartenenti al suo mondo. La voce, la musica, i testi letti, tutto contribuisce a una narrazione completa e immersiva".

Racconta anche l’Italia di quegli anni. Come si rapporta con il nostro presente?

"Il mondo di oggi è meno violento, ma altrettanto inquieto e privo di punti di riferimento. Mi piace pensare a come Pasolini leggerebbe la nostra realtà: se ancora oggi sentiamo il bisogno di rivolgergli delle domande, significa che il suo pensiero è ancora attuale".

Cosa spera che il pubblico porti a casa dallo spettacolo?

"Vorrei che venisse voglia di riscoprire questo intellettuale a 360 gradi, e ci sono tanti giovani che vengono a vedere lo spettacolo incuriositi. È una figura ancora molto trasversale."

Alice Pavarotti