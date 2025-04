Pasqua 2025: giochi e uova di cioccolato per i piccoli pazienti del Sant’Orsola

Bologna, 12 aprile 2025 – Uova di cioccolato, pupazzi e giocattoli. Caricati i regali in sella, i motociclisti sono partiti dal Ducati Factory Store e hanno sfilato in moto fino al Padiglione 23 del Sant’Orsola: lì hanno spento i motori, per accendere invece il sorriso dei piccoli pazienti ricoverati nel Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica e dell’età evolutiva.

Così l’iniziativa ‘Pasqua per un bambino’ è tornata in occasione delle feste: i motociclisti bolognesi delle associazioni Doc Borgo Panigale, Moto Club Vigili Del Fuoco di Bologna, gruppo motociclistico Avis Bologna, insieme ai modenesi del moto club Motopinguino Modena e ai ferraresi del moto club Casco Matto, hanno scelto anche quest’anno di portare ai bambini ricoverati un ricco carico di regali e far trascorrere loro un momento di spensieratezza e gioia.

Ad accoglierli, il personale medico sanitario e i volontari dell’associazione ‘Piccoli Grandi Cuori’, che dal 1997 sostiene i pazienti cardiopatici e le loro famiglie attraverso servizi di supporto psicologico, sociale e accoglienza gratuita. “Questo è un momento speciale – raccontano i volontari – ricco di condivisione e solidarietà”.

Pupazzi, caramelle, ma soprattutto uova pasquali e doni da scartare hanno così colorato il reparto, regalando un sorriso ai bambini che dovranno trascorrere le festività in ospedale. Ma non solo. Il ricavato dell’intera giornata (l’iscrizione al motogiro di beneficenza) sarà destinato al Polo dei Cuori, cioè la principale struttura di accoglienza dell’associazione che garantisce un alloggio gratuito in caso di necessità a pazienti e familiari provenienti da tutte le regioni d’Italia. Nel dettaglio, il Polo dei Cuori ha accolto lo scorso anno ben novantotto famiglie, per un totale di 180 persone (di cui 27 minori) e 1.554 giornate di accoglienza in totale (per una permanenza media a famiglia di almeno 15 giorni). Sempre lo scorso anno la casa di Piccoli Grandi Cuori ha accolto anche la famiglia di una paziente proveniente dall’Iraq, una famiglia proveniente dal Kosovo, una dall’Albania, una dalla Grecia e una dal Sud Africa.