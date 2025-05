Pasqua e primo maggio d’oro. Turismo, boom di presenze. Alberghi in media sopra l’80%

Una Pasqua d’oro e un ponte del primo maggio dello stesso livello. Bologna baciata dal turismo durante le festività: da Pasqua al primo maggio la città ha fatto (quasi) il pieno di visitatori superando in molti casi le presenze dello scorso anno. Confermate le attese in un quadro di crescita che Bologna Welcome definisce "molto positivo". Bologna registra numeri in crescita già da inizio anno: l’occupazione delle camere di hotel dal primo gennaio si attesta al 72,8% (+2,4% rispetto al medesimo periodo del 2024). Se si isola il solo periodo pasquale (da venerdì 18 a lunedì 21 aprile) l’occupazione alberghiera ha toccato il 76,6%, con un picco del 90,3% nella notte di sabato. Per la Pasqua (dal 29 marzo al 1° aprile), il dato medio di occupazione delle camere si era fermato al 69%. In leggero calo, invece, il ponte del 25 aprile con il 77,4% delle camere prenotate (ma l’anno scorso la pausa era stata più lunga di un giorno). Boom di pernottamenti per il lunghissimo week-end del primo maggio: è stato venduto l’83,2% delle camere d’hotel, con una crescita sul 2024 dell’11,4%. In tutto il mese di aprile, l’occupazione alberghiera si è assestata all’80,4%, con una crescita di un punto percentuale, grazie al bilanciamento tra offerta business e leisure. Un turista su due arriva dall’estero: a guidare la classifica la Germania, seguita da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Spagna e Svizzera.

Tra le attività che hanno riscosso più successo ecco la visita alla Torre dell’Orologio e alle Collezioni Comunali d’Arte, il tour guidato ‘Discover Bologna’, la visita alla Casa di Lucio Dalla, Palazzo Pepoli, il noleggio bici. Molto bene anche le vendite della ‘Bologna Welcome Card’, nelle versioni ‘Easy’ e ‘Plus’. Chi ha scelto l’area metropolitana, ha particolarmente gradito tour tematici nel verde.

"Bologna sta crescendo nella sua attrattività e i numeri lo dimostrano con chiarezza – puntualizza Daniele Ravaglia, presidente di Bologna Welcome –. Nella congiuntura attuale, piuttosto complessa e incerta, il turismo è l’unico settore decisamente trainante. I flussi turistici viaggiano su livelli elevati tutto l’anno e mostrano una certa omogeneità, ma la primavera, con i suoi ponti, è un momento strategico per la città che dà il meglio di sé per i turisti, unendo cultura e attività all’aperto. Il cibo, sempre importante, non è più l’elemento centrale dell’attrattività e dell’immaginario di Bologna".