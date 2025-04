Pasqua, il messaggio di Zuppi: “Si ascoltino gli appelli del Papa per la pace”

Bologna, 20 aprile 2025 – “La Pasqua è la speranza. La speranza dell'amore più forte della morte”. È il messaggio del cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, presidente della Cei, intervistato dal TgR Emilia-Romagna, per la Pasqua 2025, quest'anno condivisa da cattolici, parte del mondo ortodosso e dagli ebrei.

“Non si può vivere senza speranza – prosegue il cardinale Zuppi -, c’è tanta disillusione, tanto scetticismo, fatalismo, rassegnazione. E la Pasqua è la speranza, dell’amore più forte della morte”. E riguardo le guerre in corso, Gaza e Ucraina su tutte: “Gli appelli del Papa sembrano che siano le bottiglie del mare. No. Sono consapevolezza. Indicano un itinerario – sottolinea Zuppi -. Speriamo che siano ascoltati e che si prenda davvero la via del dialogo”.

"Ed è appena finito il Ramadan dei musulmani – sottolinea Zuppi - quindi un ulteriore invito ad ascoltare papa Francesco nel suo messaggio di Fratelli tutti”, l’enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale.