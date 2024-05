Pasquariello: "Famiglie al centro". E rivoluzione raccolta differenziata

"L’unica vera alternativa siamo noi". Enrico Pasquariello, leader della coalizione di centrodestra, osserva con distacco la bagarre quotidiana alimentata dalle due liste di centrosinistra, e dalla postazione di piazza dove, anche ieri mattina, incontrava i cittadini, sottolinea che buona parte delle polemiche sono alimentate dalle stesse persone e dagli stessi politici responsabili delle decisioni che oggi contestano.

"Il fulcro del nostro programma, e siamo unici anche in questo, è la famiglia, in tutte le situazioni quotidiane che si trova a vivere – dice Pasquariello, affiancato dagli esponenti delle due liste con cinque partiti o movimenti che le costituiscono –. Noi, per prima cosa proponiamo l’abbattimento delle rette degli asili nido e delle mense scolastiche, attualmente troppo alte per una famiglia". Proposte concrete e alternative, come quella di mantenere la raccolta differenziata dei rifiuti con il porta a porta limitato alla carta, alla plastica e al vetro. "A Bologna lo stesso Lepore dopo quattro mesi ha fatto dietrofront e anche noi vogliamo riportare anche a Casalecchio i cassonetti per l’organico, i pannolini e l’indifferenziato. E mantenere le campane per il vetro".

In tema di riqualificazione, il programma del centrodestra punta su commercio di vicinato e quartieri: "I negozi svolgono un servizio essenziale anche per la custodia e la cura della città. Per avere spazi di vita sana e sicura, dove i ragazzi possano incontrarsi senza doversi ammassare nei centri commerciali, luoghi in cui, non a caso, si verificano le gravi situazioni che leggiamo sui giornali".

E sul dibattito del giorno sull’Ex Hatù? "Francamente a un ipotetico studentato preferisco edilizia residenziale a prezzi calmierati per giovani coppie o famiglie con bambini, perché a Casalecchio il costo delle case e degli affitti è un problema importante".

g. m.