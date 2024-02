Pasquini punta al bis, corsa a tre per il Comune

Grande fermento elettorale in quel di Monzuno. Dopo l’uscita allo scoperto del civico ex Cinque Stelle Stefano Adani a capo della lista ’E ora 40036’, arriva la ricandidatura dell’attuale sindaco Bruno Pasquini che dichiara: "Io e la mia squadra saremo in campo per portare avanti il lavoro iniziato nel 2019. Non sono stati anni facili – prosegue il sindaco – in occasione dell’alluvione ho vissuto un momento di crisi personale, superato grazie al supporto dei miei collaboratori. In questi anni abbiamo ottenuto molti finanziamenti, derivanti dalla partecipazione a bandi pubblici, di cui disporremo nel prossimo mandato. Questo il motivo principale per cui ho deciso di confermare il mio impegno alla guida del comune".

I partiti che compongono la coalizione di centrodestra sembrano essere orientati a sostenere la candidatura del sindaco in carica, sia pure con accenti diversi. "A Monzuno, così come altrove – fa sapere il segretario leghista Cristiano Di Martino – non ostacoleremo in alcun modo le esperienze civiche non riconducibili al Pd e al centrosinistra". Più cautela dalle parti di Fratelli d’Italia con Diego Baccillieri che si limita a dichiarare: "E’ in corso un’interlocuzione con il sindaco Pasquini in attesa del confronto con le altre forze di centrodestra che si terrà prossimamente al tavolo provinciale". La ricandidatura di Pasquini non è l’unica novità nel panorama elettorale del comune appenninico: il centrosinistra presenterà una lista, che non esporrà simboli di partito, in cui confluiranno anche persone provenienti dalla società civile. Questa lista sarà sicuramente sostenuta dal Pd, che cercherà di allargare il campo al M5S e all’alleanza verdi-sinistra.

A guidare la squadra sarà Elisabetta Di Natale, la candidata battuta dallo stesso Pasquini nel 2019, attuale capogruppo di minoranza in consiglio comunale. "A Monzuno abbiamo già scelto la nostra candidata – racconta Cesare Savigni, responsabile di zona del Pd – ma posso tranquillamente affermare che in tutti gli 8 comuni della valle del Reno in cui si voterà, il Pd farà scelte chiare ed esplicite". Salvo ulteriori e poco probabili colpi di scena, la scelta del nuovo sindaco di Monzuno sembra destinata ad essere una gara ai cui nastri di partenza si presenteranno tre concorrenti.

Fabio Marchioni