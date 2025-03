Pasquino sul Qatargate: "Tanta panna montata. Il Pd pensi alla politica"

"Il Qatargate? Ho l’impressione che sia panna montata... Conosco Elisabetta Gualmini, non è una donna che si fa corrompere". Gianfranco Pasquino (nella foto), professore emerito di Scienza politica all’Università di Bologna, commenta il caso dello scandalo che ha scosso il Pd. Uno scandalo partito nel 2022 e tornato alla ribalta con la richiesta della procura federale del Belgio al Parlamento europeo di revocare l’immunità per l’eurodeputata bolognese dem Gualmini e per la sua collega Alessandra Moretti.

Professore, è il caso di parlare di questione morale per il Pd? "Non la metterei così. Non sappiamo bene che cosa è successo...".

Teme ricadute sui dem? "Vedo più ricadute sul governo pensando ai casi della ministra Daniela Santanchè e del sottosegretario Andrea Delmastro sui quali Giorgia Meloni sta sorvolando... Per quanto riguarda il Pd direi che gli effetti potrebbero esserci non tanto per quanto accade a persone singole, ma per le scelte politiche che porta avanti, come quella di non difendere fino in fondo l’Ucraina".

Il Qatargate potrebbe avere ripercussioni, ad esempio, sull’astensionismo nei prossimi appuntamenti elettorali? "In realtà molti si astengono perché non posso andare a votare, penso agli anziani ai quali dovrebbe essere data la possibilità di votare da remoto. E poi c’è un altro aspetto: i partiti sono debolissimi. Gli elettori, insomma, prima di andare alle urne per le Politiche valuteranno che cosa ha fatto il governo e che cosa hanno fatto le opposizioni, non che cosa è successo a un paio di parlamentari a Bruxelles".

Nessun effetto, quindi, né sulle Politiche né sulle prossime Comunali? "A prescindere dall’eroismo di chi vota il Pd, chi sceglie i dem non credo consideri tanto un caso che è successo molto lontano da qui. Poi, certo, se Gualmini e Moretti saranno condannate, allora sì che il Qatargate potrebbe avere effetti sul Pd nazionale, locale e su chi ha compilato le liste per l’Europarlamento. Ma a ora non vedo prove".

A distanza di anni dalle inchieste Terremerse e ’Spese pazze’, l’Emilia-Romagna è toccata da un altro scandalo... "Sono vicende diverse. Terremerse (che riguardò l’ex presidente della Regione, Vasco Errani, ndr) non fu particolarmente rilevante: si è dimostrato che non c’erano basi solide. Le Spese pazze furono un caso molto più brutto, mentre il Qatargate, a oggi, mi pare si limiti a due foto sui giornali e poco altro...".