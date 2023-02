L’amministrazione comunale ricorda a tutta la cittadinanza che oggi, nella seconda domenica di Carnevale dei Bambini, a partire dalle 14.30, i carri allegorici e i trenini della Pro Loco riempiranno di coriandoli, giochi e allegria le strade di Sala.

Proprio per garantire che il Carnevale si svolga in sicurezza per adulti e bambini, dalle ore 12 alle ore 21 nel capoluogo, il transito sul tratto di via Gramsci di fronte all’antica Pieve, sarà vietato a tutti i veicoli eccetto i mezzi di soccorso e di trasporto pubblico. "Se ci si sposta in macchina – avverte il Comune –, attenzione a farlo fuori dalla fascia oraria interdetta e a parcheggiare fuori dall’area oggetto di divieto". Il testo completo dell’Ordinanza del Direttore della Polizia Locale è disponibile nella sezione eventi del sito del Comune.