Passa in consiglio la mozione per adottare il piano anti-barriere

Il consiglio comunale di Ozzano ha approvato la mozione presentata dal gruppo di opposizione ’siAmo Ozzano’ per l’adozione del Peba. La mozione impegna sindaco e giunta a inserire la redazione del piano per eliminare le barriere architettoniche nei prossimi documenti di programmazione, a candidarsi ai bandi regionali per la copertura dei costi e a costituire un tavolo di lavoro pubblico con cittadini, associazioni e tecnici, garantendo trasparenza e partecipazione. È inoltre prevista una relazione in Consiglio entro giugno 2026.

"Abbiamo dovuto fare una mozione per ottenere ciò che la legge già impone da quasi quarant’anni – dichiara la capogruppo di ’siAmo Ozzano’ Monia Vason –. Dopo la nostra interrogazione e le dichiarazioni del sindaco che sosteneva che non fosse obbligatoria l’adozione del Peba oggi è evidente che invece serviva eccome". "Questo atto è un primo passo concreto, ma arriva solo grazie alla nostra iniziativa – aggiunge il consigliere Gerardo Tranchitella –. Non si può parlare di amministrazione attenta ai diritti quando per rispettare una legge del 1986 serve l’intervento dell’opposizione. Il Peba non è una pratica burocratica, è uno strumento di civiltà" "Speriamo che ora la Giunta non si limiti agli annunci – conclude Vason –. Il nostro obiettivo non era fare polemica, ma costringerli a rispettare la legge".