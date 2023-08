Passa col rosso e non si ferma all’alt: motociclista denunciato a Bologna

Bologna, 13 agosto 2023 – Passa col rosso e non si ferma all’alt. Un motociclista è stato individuato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale in meno di 24 ore dagli agenti delle Volanti della Questura di Bologna.

Il motociclista, nella tarda serata di venerdì 11 agosto, era a bordo di una moto di grossa cilindrata e con un passeggero a bordo. Stava transitando in via Mattei in direzione Villanova di Castenaso, quando una Volante, impegnata in un servizio di controllo del territorio, l’ha visto passare con il semaforo rosso.

Gli operatori hanno acceso la segnalazione acustica e luminosa intimandogli l’alt, ma il motociclista si è dato alla fuga. È così stato seguito e i poliziotti sono riusciti a prendere la targa del mezzo, ma senza mettere a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada e scongiurando il verificarsi di qualsiasi tipo di incidente.

Gli accertamenti sulla targa hanno permesso di risalire al conducente del mezzo: un cittadino italiano di 22 anni incensurato,che alle domande degli operatori ha ammesso il torto, scusandosi per il comportamento tenuto.

Il ragazzo è stato sanzionato amministrativamente e denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.