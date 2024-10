Passamano per San Luca. Anche le bandiere del mondo nell’antica catena umana

Domani alle 10 torna l’appuntamento con il ‘Passamano per San Luca’, giunto alla sua XXII edizione e organizzato dal Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio del dipartimento di scienze dell’educazione dell’Università, in collaborazione con Comune e Curia. Dietro al Passamano c’è un gesto collettivo che rievoca la lunga catena umana con cui i bolognesi, il 17 ottobre del 1677, trasportarono sul colle della Guardia i materiali necessari per la costruzione del tratto collinare del grande portico (oggi patrimonio Unesco). A formare la grande catena umana dal Meloncello a San Luca, saranno gli oltre 1.300 studenti e studentesse di ogni ordine e grado provenienti da città e provincia, a cui si aggiunge la partecipazione di sindacati, associazioni culturali e cittadinanza. Quest’anno i partecipanti si passeranno di mano in mano 35 formelle realizzate dall’artista Gianni Buonfiglioli e le bandiere del mondo, che ricordano il valore di quell’antico gesto e richiamano alla solidarietà e all’aiuto reciproco. "Io credo che il Passamano ci racconti tanto dell’anima dei bolognesi, che sono in grado di collaborare e stare insieme, e tanto dei portici di San Luca" ha sottolineato la direttrice del settore cultura e creatività Giorgia Boldrini. A conclusione del Passamano, alle 13, ci sarà un rinfresco e vari spettacoli, da quelli con i tamburi all’esibizione del cantante Fausto Carpani, alla drammatizzazione della leggenda dell’icona della Madonna di San Luca da parte dell’associazione culturale Castelli in aria, fino allo spettacolo degli sbandieratori petroniani. "Il senso dell’iniziativa è quello di riappropriarci della nostra storia e del nostro patrimonio" ha detto il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi.

Martina Muzio