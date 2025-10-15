’Passamano per San Luca’. Torna la Storia

La Festa internazionale della Storia continua anche in autunno, e lo fa sempre nel segno della partecipazione. E sì, perché come ricorda la sua direttrice, Beatrice Borghi, l’evento "si tiene ad aprile ma la festa viene portata avanti tutti i 12 mesi dell’anno". In più, come afferma l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo, si tratta di una festa che è un orgoglio per la città: "E festeggiare la storia è un modo intelligente di stare insieme". Partecipazione e Memoria dunque sono le parole chiave per descrivere i due eventi che nel giro di tre giorni renderanno evidente il motto del grande storico Jaque Le Goff: "La storia è il faro dell’umanità", ci illumina e ci coinvolge tutti".

Il primo evento, sabato, è la XIII edizione del Passamano per San Luca, storica rievocazione di quanto avvenne il 17 ottobre del 1677, quando come ricordato da Filippo Galletti, coordinatore del Passamano per San Luca, professore del dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Alma Mater: "I bolognesi si sono messi in fila e, senza differenze di ceto e età, hanno creato una catena umana lungo il Colle della Guardia passandosi i materiali da costruzione per realizzare il lungo Portico di San Luca".

Proprio come allora sabato prossimo alcuni studenti delle scuole bolognesi di ogni ordine e grado, "dall’infanzia alle superiori", specifica il direttore dell’Ufficio V- ambito territoriale di Bologna dell’Ufficio Scolastico Regionale, in tutto mille persone, si ritroveranno alle 9 all’arco del Meloncello e si dislocheranno lungo le arcate. Alle 10 ci sarà il taglio del nastro e i ragazzi si passeranno, di mano in mano, 33 formelle realizzate dall’artista Gianni Bonfiglioli, in ricordo di quel lontano ma importantissimo gesto. Il Passamano "sarà accompagnato da un corteo storico con figuranti in costume e una volta raggiunto il piazzale è previsto uno spettacolo con gli sbandieratori petroniani e danze popolari e verrà offerta una merenda" spiega Galletti. Un gesto che vuole "trasmettere alle prossime generazioni l’importanza del nostro patrimonio" aggiunge il professore.

Lunedì 20 ottobre, questa volta nella Sala Stabat Mater dell’Archiginnasio, verrà assegnato il premio internazionale Portico d’Oro intitolato a Jaques Le Goff che quest’anno andrà a Corrado Augias. "Il riconoscimento, giunto alla XVIII edizione, vuole premiare l’impegno nella diffusione della conoscenza storica e dell’educazione storica a un pubblico ampio" spiega Borghi. "Crediamo che il merito profuso da Corrado Augias (foto) attraverso le sue trasmissioni e i suoi libri sia proprio questo: di saper coniugare la ricerca, la didattica e anche l’impegno civile", conclude la direttrice.