Passante aggredito in corteo: "Volevo attraversare la strada. Mi hanno tirato addosso le sedie"

Bologna, 14 novembre 2024 – Doveva attraversare via Augusto Righi, ma in quel momento, nella strada, stava sfilando il corteo antagonista, che dopo aver attaccato la squadra del Reparto mobile in Montagnola, stava tornando verso piazza Maggiore per chiudere la manifestazione di contestazione al corteo dei ‘Patrioti’.

"Ho urtato per sbaglio uno dei partecipanti. E lui, assieme ad altre persone, mi ha aggredito, colpendomi con le sedie prese da un locale". È quanto messo a verbale da un ragazzo di 18 anni albanese, nella denuncia sporta sabato scorso, subito dopo il fatto, alla polizia. Il ragazzo è uno dei passanti che hanno pagato a loro spese l’alta tensione e la rabbia che si respiravano sabato in città.

Oltre a lui, un altro giovane è stato pestato da una decina di antagonisti in Strada Maggiore. Una scena ripresa dalle telecamere di èTv, che mostra il gruppo accanirsi sul ragazzo, che passeggiava sotto al portico da solo con la fidanzata.

Stando a quanto ricostruito in un primo momento - ma il ragazzo non ha ancora sporto denuncia ed è ancora ignoto - avrebbe pronunciato, al passaggio dei manifestanti, una frase infelice: "Tira fuori la Berta (la Beretta, ndr) dalla borsa".

Udito dal gruppo alla testa del corteo, è stato rincorso e aggredito in una sorta di ‘spedizione punitiva’ che lo ha lasciato in strada sanguinante.

Il diciottenne, invece, ha deciso di denunciare subito quanto subìto. Ha raccontato ai poliziotti che, mentre tentava di attraversare via Augusto Righi, si era trovato di fronte il muro dei manifestanti: aveva comunque provato a ‘tagliarlo’, ma nel farlo aveva urtato uno degli antagonisti.

Che, a quel punto, stando alla denuncia del ragazzo, lo avrebbe inseguito assieme ad altri due, accerchiandolo all’angolo con via Piella e utilizzando le sedie di un vicino locale per colpirlo. Il diciottenne, che non ha riportato lesioni, ha comunque descritto alla polizia i suoi aggressori. E adesso anche questo episodio è all’attenzione della Digos che sta cercando di ricostruire, con la collaborazione dei colleghi della Scientifica, volti e responsabilità delle violenze che hanno accompagnato la già complessa giornata di sabato.

Allo scopo sono state acquisite le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona, per riuscire a ricostruire i fatti nell’interezza e attribuire eventuali responsabilità.