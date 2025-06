Passante al palo, il conto è salato: "Ogni anno in fumo 1,3 miliardi"

di Rosalba Carbutti

BOLOGNA

"Il dibattito sul Passante? Ormai è cronico. E l’impatto del traffico in Emilia-Romagna è sempre più pesante anche dal punto di vista economico".

Paolo Cavini, presidente di Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato) Emilia-Romagna, si unisce al coro di chi chiede una soluzione per il nodo autostradale di Bologna.

Quando parla di impatto economico pesante sull’Emilia-Romagna a causa della congestione del nodo bolognese che cosa intende?

"Che l’impatto totale annuo causato dai disagi che subiscono mezzi privati e veicoli merci che transitano in Emilia-Romagna ha un costo di 1,3 miliardi. Di questi, 250 milioni sono relativi ai veicoli merci. Del resto, rimanere incolonnati per ore comporta ritardi o cambiamenti di percorso, tutti fattori che hanno un effetto negativo sul mondo produttivo".

Di Passante si parla da 30 anni. Quello di Mezzo è in stallo e tornano in auge altri progetti: la ’banalizzazione’ di A14 e tangenziale, il Passante Nord, quello a Sud e pure quello di ’Sotto’... Quale potrebbe essere la soluzione giusta?

"Penso che si debba agire subito e auspico che i tanti interlocutori implicati nelle decisioni convergano su un progetto realizzabile. Ripeto: stare in coda, in mezzo al traffico, per ore, è un po’ come la burocrazia: ha un costo invisibile, ma notevole. Magari quotidianamente non ci si fa caso, ma se si vanno a quantificare questi piccoli e grandi inconvenienti il conto a fine anno è salato".

Un mini-intervento, meno costoso, che preveda di ’banalizzare’ A14 e tangenziale, eliminando le divisioni così da fluidificare il traffico, potrebbe essere la risposta che serve al territorio?

"Quello che conta è partire con i cantieri. Dev’essere un atto di responsabilità di tutti: serve chiarezza. Sappiamo che agire in fretta è importantissimo: pensiamo all’alluvione... se si fossero fatte infrastrutture ad hoc per rispondere al cambiamento climatico, forse l’impatto di quel disastro sarebbe stato inferiore".

L’Emilia-Romagna viene definita locomotiva d’Italia. Crede che le infrastrutture siano all’altezza?

"Sulla mobilità serve uno scatto: penso alla Cispadana, all’E45 a certi tronchi ferroviari monobinario che andrebbero potenziati. E poi non dimentichiamoci le aree interne, sprovviste di infrastrutture materiali e immateriali come la banda larga. Infine un capitolo a parte lo meritano le manutenzioni stradali ma anche la rete degli aeroporti che meriterebbe una discussione politica ad hoc".

Insomma, siamo una locomotiva con problemi di mobilità?

"Riusciamo ad esserlo grazie ai nostri imprenditori. Se avessimo anche le infrastrutture giuste, dal Passante in avanti, potremmo essere la locomotiva d’Italia ed Europa in modo ancora più saldo".