Passante, anni di ritardi e ora si litiga

Il tracciato autostradale a Nord, studiato, progettato, valutato fu poi bocciato dalla maggioranza dei comuni governati dalla sinistra di quell’area e quindi venne messo nel cassetto. Probabilmente sarebbe stata la soluzione più idonea pur nella consapevolezza che una grande fetta di area verde avrebbe subito uno sconvolgimento. Ora si è tornati allo scontro politico: il governo è in una fase di ripensamento del Passante, il sindaco di Bologna e il presidente della Regione hanno già indossato l’elmetto pronti a combattere.

Certo che fermare l’opera a questo punto significherebbe rimettere le carte nel mazzo e quasi ricominciare daccapo con tempi eterni. Dopo circa trent’anni di tira e molla. Le istituzioni governate dalla sinistra dovrebbero però recitare un mea culpa per aver bloccato il passaggio a Nord: fu un errore e adesso ne paghiamo le conseguenze.

Il primo cittadino, Matteo Lepore, è furibondo e minaccia di ricorrere alla magistratura: "Credo che si stia facendo un danno alla nostra città, per cui noi prenderemo provvedimenti, come ho detto, se non si sblocca anche per le vie legali". Resta il fatto che nei trent’anni precedenti gli enti locali sul nodo di Bologna hanno girato a vuoto, senza soluzioni.

