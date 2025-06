Passante, corsa a ostacoli. Rischio taglio delle tariffe

Altre nubi nere si addensano sul Passante di Mezzo. L’Autorità dei Trasporti, infatti, ha deciso di cambiare i rendimenti riconosciuti ai concessionari autostradali, non solo diminuendoli ma rendendone difficile la determinazione. Un’incertezza che va a impattare sui Piani econonomici finanziari di Autostrade per l’Italia e degli altri concessionari, come Gavio. Un tema che era stato anticipato anche dall’ex ministra Paola De Micheli in un’intervista al Carlino di alcuni giorni fa: in sostanza, il metodo di calcolo delle tariffe è essenziale per determinare gli investimenti da fare, compresa la realizzazione del Passante di Mezzo. Opera i cui costi, nel post-Covid, sono esplosi, toccando i tre miliardi di euro.

Nel dettaglio, la delibera Art 75/2025 stabilisce che alcune ’poste figurative’ vengano remunerate a un tasso ridotto e pari all’inflazione e altre siano ulteriormente tagliate del 20%. Si tratta di calcoli tecnici piuttosto complessi, ma l’insieme darebbe un quadro penalizzante per i gestori, convinti che, con le nuove regole, sarebbe di fatto ’impossibile’ pianificare qualsiasi tipo di intervento a lungo termine sulla rete.

Tanto che l’Aiscat, ente che rappresenta i principali gruppi autostradali del Paese, sarebbe pronta a fare muro contro questa delibera. Lo scorso martedì - riporta il Sole 24 Ore - i concessionati avrebbero tenuto una riunione, durante la quale il parere degli operatori è stato unanime: quanto chiede l’Autorità dei Trasporti rischia di paralizzare gli investimenti e di bloccare i processi, già lentissimi, di approvazione dei piani economici finanziari. In pratica, rendimenti in calo e rischi in aumento.

C’è tempo fino al 16 luglio per le controsservazioni dei concessionari, ma tutte le autostrade, da quelle pubbliche a quelle private, sarebbero pronte a tutelare in ogni sede i propri interessi. Il nuovo regime dovrebbe entrare in vigore, nei piani dell’Autorità dei trasporti, il primo gennaio 2026 per le concessioni con periodo regolatorio scaduto e Pef in corso di aggiornamento, la quasi totalità (ben 22 su 26, compresa Aspi).

Nel caso di Autostrade per l’Italia, di cui sono azionisti Cdp e i fondi internazionali Blackstone e Macquarie, il Pef presentato ormai un anno fa prevede 36 miliardi di euro per il periodo dal 2020 al 2038. Una somma monstre, che, per essere finanziata, necessita di regole certe.

a. bo.