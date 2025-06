Passante di Bologna al palo, l’assessore Priolo: "Se aspettiamo, le infrastrutture saranno sempre vecchie"

I lavori per il Passante di Bologna restano nel limbo, nonostante il pressing di Comune e Regione Emilia-Romagna su Governo e Autostrade. Eppure "l’ultima versione del Passante ha visto la timbratura da parte del Governo nel 2016: sono passati nove anni", ha detto Irene Priolo, l’assessora ai Trasporti dell’Emilia-Romagna. "Leggevo che l’ideatore della tangenziale (intervista del Carlino all’ingegnere Alberto Bucchi ndr) dice ‘sì è un’infrastruttura necessaria, ma non basta’. Ma se noi perdiamo decenni - continua - non basteranno mai le infrastrutture che abbiamo pensato, perché rischiano di diventare sempre vecchie rispetto all’attualizzazione dei tempi che stiamo vivendo".