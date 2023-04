Passante di Bologna: lapide degli ambientalisti sul portone del Comune

Bologna, 13 aprile 2023 – Il Passante di Bologna continua a fare discutere. Il disappunto degli ambientalisti anche, ma la loro lotta continua senza sosta: la richiesta numero uno è per il Comune, ossia la realizzazione di una Valutazione di impatto sanitario (Vis) sul maxi cantiere.

Amo Bologna, Bologna for climate justice, Extinction Rebellion, Fridays for future e Legambiente hanno ribadito la domanda anche oggi, affiggendo un cartello (per fortuna facilmente removibile) sul pesante portone di ingresso di palazzo d’Accursio.

Ormai da 14 mesi la richiesta di Vis è sul tavolo del sindaco e del presidente della Regione Emilia Romagna ma finora "nessuno dalle istituzioni si è degnato nemmeno di rispondere”, spiega Luca Tassinari di Amo Bologna. Non a caso, la targa piazzata sul Comune richiama proprio "albero Lepore" e "albero Bonaccini", cioè le due piante che gli ambientalisti avevano collocato qualche settimana fa nel cantiere di via Scandellara. Anche quell'iniziativa era pensata per chiedere la Vis, ma è caduta nel vuoto.

Eppure, "procedere con un'opera così impattante come l'allargamento di un'autostrada in pieno territorio urbano, che interessa direttamente 90.000 persone e indirettamente tutta la popolazione di Bologna, senza conoscere l'impatto sulla salute delle persone - aggiunge Tassinari - è un atto esecrabile". E' ora di chiedersi "perché in tutti questi mesi il sindaco e il presidente della Regione non solo non hanno voluto fare la Vis ma non hanno neanche voluto dirci perché", afferma Marco Palma di Bologna for climate justice: "C'è qualcosa da nascondere? Pensano forse che una Vis possa smentire le loro garanzie sul fatto che il Passante sarebbe green e sostenibile?"

Il calendario delle azioni di protesta è fitto: Extinction Rebellion annuncia azioni davanti alla Rai e sotto la sede della Regione per venerdì 14 e sabato 15. Tutte le sigle, invece, si ritroveranno lunedì 17 in piazza Maggiore, sotto Palazzo d’Accursio, per una ‘Spentolata contro il Passante’, per “fare rumore e ottenere risposte”.