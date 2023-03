Passante Domani i primi cantierini in città

di Paolo Rosato

Il Passante va. Forse non controcorrente come ‘er barcarolo’ di Lando Fiorini, però finalmente anche gli umarells più accaniti hanno le loro ruspe: lunedì 6 marzo, domani, partono i primi lavori sui sottoservizi propedeutici all’allargamento di autostrada e tangenziale, lo ha segnalato il Comune con una nota.

"Proseguono le attività di Autostrade per l’Italia inserite nel ‘Lotto 0’ che avranno, nel loro complesso, la durata di circa un anno", ha scritto l’amministrazione. Domani dunque "partirà il primo intervento con un impatto, seppur limitato – continua la nota – sulla viabilità in via Arcoveggio per lavori di posa infrastrutture di telecomunicazioni". Nel dettaglio: dal civico 62 al civico 66 ci sarà il restringimento della carreggiata con mantenimento di una corsia per senso di marcia. Nell’ultima fase del cantiere (per una durata di circa tre giorni) è prevista l’istituzione del senso unico alternato, regolato da cartelli stradali, nella fascia oraria 9.30-16.30. Il termine di questi interventi è previsto per l’8 aprile. Dopo quello di via Arcoveggio, i successivi cantieri nei quali si opererà per lo spostamento di sottoservizi saranno quelli in via Zanardi, Due Madonne, Ferrarese e Scandellara. "Inoltre sono partite o sono in corso di allestimento – segnala Palazzo D’Accursio – alcune cantierizzazioni, che non hanno al momento impatto sulla viabilità cittadina, su 19 aree a ridosso dei sottopassi della tangenziale".

Soddisfazione in Regione Emilia-Romagna. "Con i primi cantieri dei sottoservizi entriamo nella fase operativa del Passante di Bologna, una delle più importanti infrastrutture del Paese – sottolinea Andrea Corsini, assessore regionale ai Trasporti e al Turismo –. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con Comune, Città metropolitana di Bologna e Autostrade per fare il punto sui tempi, compresi quelli delle opere compensative e complementari". La data fissata per il summit in Regione è quella del 13 marzo, come sottolineato dall’assessore Corsini ci sarà un punto approfondito su tutti i cantieri previsti: quelli per i sottoservizi, quelli più grandi dell’allargamento in sede di autostrada e tangenziale e quelli delle opere complementari, sempre fuori dal dibattito, ma per i territori importantissime. La stima precisa sui primi cantieroni dell’allargamento l’ha data il Comune una settimana fa, si considerano i mesi di giugno e luglio dell’anno prossimo come probabili per far partire le ruspe vere.