Passante, è buio in galleria. Regione in pressing sul verde. Ma lo stallo ora blocca tutto

Perdura lo stallo sul Passante di Bologna. L’infrastruttura, di fatto fuori dal dibattito politico del voto regionale malgrado la sua innegabile importanza, è ancora appesa all’ok del ministero dei Trasporti. L’interlocuzione con Autostrade, finanziatrice dell’opera, sta proseguendo per l’intesa sulle coperture. Che, come noto, non reggono più nella loro costruzione iniziale – dai circa 700 milioni di euro iniziali, nel 2016, si è arrivati a oltre 3 miliardi di euro nel 2024 – a causa dell’inevitabile esplosione dei costi. È quindi difficile oggi, secondo quanto filtra da Roma, parlare di qualcosa del progetto da salvaguardare in particolare nel momento in cui il progetto stesso è ancora senza l’approvazione definitiva. In linea di massima, su questo non ci sarebbero dubbi, ci sono da proteggere però le compensazioni green tanto volute da Palazzo d’Accursio e dalla Regione. Pur nell’interminabile fase d’attesa. "Le opere verdi sono fondamentali e prima si fanno, meglio è – ha ricordato ieri l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini –. Ci sono le condizioni per partire il prima possibile, auspico che questo stallo si sblocchi al più presto". A ‘compensare’ l’opera ci saranno numerose alberature (nuovi alberi piantumati 34.305 secondo l’ultimo accordo per il Passante ‘di nuova generazione’), oltre che pannelli fotovoltaici sulle gallerie. Questi ultimi attengono alla cosiddetta ‘fase 2’ dei lavori.

Che è sicuramente in cima alla lista dalle cose da fare per Autostrade, ma che attualmente non può essere considerata, sempre secondo quanto si ricostruisce, come oggetto di protocollo specifico con la trattativa per le coperture ancora ‘pericolosamente’ aperta con il ministero. Dopo le Regionali in Emilia-Romagna, Umbria e Liguria ci dovrebbe essere anche qualche notizia in più sulla possibile proroga della concessione autostradale per Aspi dal 2038 a qualche anno più avanti. Per spalmare meglio i costi dell’opera attraverso le entrate di cinque, sei anni in più di pedaggi. La politica si sta intrecciando con l’iter procedurale, è cosa risaputa se si parla di Passante, e anche il grande focus sul verde (la pillola andata forzosamente giù a Coalizione civica per appoggiare Lepore nel 2021) è fatalmente ostaggio dello stallo. I buoni propositi sono comuni a tutti, ma il Passante gira a vuoto ormai da mesi. Tornando alle possibili opzioni per il risparmio, sarebbe ormai quasi certo che alcuni ponti che potevano essere rifatti per intero saranno ‘soltanto’ allargati. Con procedure più snelle. E con meno impalcati da rifare, tra le cose che si possono sforbiciare, Autostrade potrebbe risparmiare alcune centinaia di milioni di euro. Silenzio totale, per ora, anche sulle famose strade di adduzione al Passante: svincolo al Lazzaretto, ponte sul Reno tra Triumvirato e Agucchi, il Lotto III del Lungosavena e la sofferta Intermedia di Pianura.

Paolo Rosato